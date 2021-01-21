Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по международным делам провел встречу с Послом Эфиопии в России.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Российской Федерации Алемайеху Тегену. Мероприятие прошло в режиме видео-конференцсвязи.

Смотрите также

«Россия и Эфиопия должны наращивать политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Для этого нужно уделять особое внимание межпарламентским связям. Парламентариям России и Эфиопии необходимо активизировать двусторонние контакты», — сказал Константин Косачев.

Россия и Эфиопия должны наращивать политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество

Сенатор выразил готовность к продолжению полноформатного диалога с эфиопскими коллегами.

Алемайеху Тегену сообщил, что парламентские и местные выборы намечены на июнь текущего года и состоятся в эти сроки, несмотря на пандемию коронавируса. Высокопоставленный дипломат подтвердил заинтересованность в дальнейшем продолжении и развитии двусторонних отношений.

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Российской Федерации Алемайеху Тегену

1 из 6

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Российской Федерации Алемайеху Тегену

2 из 6

Константин Косачев

3 из 6

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Российской Федерации Алемайеху Тегену

4 из 6

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Российской Федерации Алемайеху Тегену

5 из 6

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Российской Федерации Алемайеху Тегену

6 из 6

В ходе беседы Константин Косачев и Алемайеху Тегену обсудили внутриполитическую ситуацию в Эфиопии, а также затронули некоторые аспекты региональной повестки дня с акцентом на проблематику предотвращения и урегулирования конфликтов, в частности, в регионе Восточной Африки.

MIL OSI