Source: Russia – Council of the Federation
Председатель Комитета СФ по международным делам провел встречу с Послом Эфиопии в России.
Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Российской Федерации Алемайеху Тегену. Мероприятие прошло в режиме видео-конференцсвязи.
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«Россия и Эфиопия должны наращивать политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Для этого нужно уделять особое внимание межпарламентским связям. Парламентариям России и Эфиопии необходимо активизировать двусторонние контакты», — сказал Константин Косачев.
Россия и Эфиопия должны наращивать политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество
Сенатор выразил готовность к продолжению полноформатного диалога с эфиопскими коллегами.
Алемайеху Тегену сообщил, что парламентские и местные выборы намечены на июнь текущего года и состоятся в эти сроки, несмотря на пандемию коронавируса. Высокопоставленный дипломат подтвердил заинтересованность в дальнейшем продолжении и развитии двусторонних отношений.
Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Российской Федерации Алемайеху Тегену
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Российской Федерации Алемайеху Тегену
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Константин Косачев
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Российской Федерации Алемайеху Тегену
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Российской Федерации Алемайеху Тегену
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Российской Федерации Алемайеху Тегену
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В ходе беседы Константин Косачев и Алемайеху Тегену обсудили внутриполитическую ситуацию в Эфиопии, а также затронули некоторые аспекты региональной повестки дня с акцентом на проблематику предотвращения и урегулирования конфликтов, в частности, в регионе Восточной Африки.