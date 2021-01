Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta RP w uroczystościach pogrzebowych śp. płk Lidii Lwow-Eberle

Source: President of Poland in Polish

22 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 13.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych śp. płk Lidii Lwow-Eberle.

Godz. 13.00 Ceremonia pożegnania śp. płk Lidii Lwow-Eberle

Dom przedpogrzebowy

W trakcie ceremonii Prezydent RP przekaże rodzinie odznaczenie państwowe nadane Lidii Lwow-Eberle.

Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Wejście dziennikarzy do sektora prasowego za okazaniem ważnej legitymacji prasowej do godz. 12.40(od ul. Powązkowskiej). Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 11.00.

Uwaga! Ze względu na pandemię COVID-19 sektor dziennikarski będzie znajdował się przed domem przedpogrzebowym. Sygnał audio i wideo zostanie udostępniony przez organizatora uroczystości. Informacji dotyczących obsługi medialnej udziela rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Julita Turos,tel.: 784 056 113.

Godz. 14.00 Uroczystości pogrzebowe śp. płk Lidii Lwow-Eberle

Kolumbarium w kwaterze D18

Wejście dziennikarzy do sektora prasowego za okazaniem ważnej legitymacji prasowej do godz. 13.50. Po ceremonii w domu przedpogrzebowym nastąpi wspólne przejście przedstawicieli mediów do sektora prasowego w kwaterze D18.

Szczegółowych informacji nt. udziału Prezydenta RP w uroczystościach udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Kinga Wilczak, tel.: 721 800 526.

MIL OSI