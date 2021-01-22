А. Майоров провел рабочее совещание по подготовке Невского международного экологического конгресса

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе совещания были обсуждены организационные вопросы проведения мероприятия.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел рабочее совещание по подготовке Невского международного экологического конгресса.

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов, Генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Брагина.

В ходе совещания был заслушан отчет о подготовке информации по реализации Итоговой резолюции VIII Невского международного экологического конгресса, обсуждены организационные вопросы проведения следующего Конгресса.

Прорабатывается три сценария проведения форума — очный, заочный и очно-заочный в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки

IX Невский международный экологический конгресс пройдет 27–28 мая 2021 года. В настоящее время прорабатывается три сценария проведения форума — очный, заочный и очно-заочный в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщил Алексей Майоров.

Рабочее совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Рабочее совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Рабочее совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Елена Зленко

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Рабочее совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Рабочее совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Рабочее совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Рабочее совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Одной из тем совещания стало включение в программу проведения Конгресса обсуждения экологических вопросов в Арктике, а также ситуации в лесной отрасли.

Следующее рабочее совещание по подготовке Конгресса состоится 29 января под председательством первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области , сказал Алексей Майоров.

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