А. Савин: В Калужской области расширен перечень видов деятельности для применения патентной системы налогообложения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании сессии Законодательного Собрания Калужской области.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области Александр Савин СавинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области принял участие в заседании сессии регионального Законодательного Собрания.

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По информации сенатора, депутаты рассмотрели ряд социально значимых законов. В частности, об индексации выплат молодым специалистам, приемным родителям на содержание детей в возрасте от трех до восемнадцати лет и отдельным категориям студентов, нуждающимся в социальной поддержке.

Также, по словам Александра Савина, в закон «О патентной системе налогообложения» депутаты внесли изменения: расширен перечень видов деятельности, в отношении которых индивидуальные предприниматели вправе применять патентную систему налогообложения. «Это создаст максимально благоприятные условия для перехода ряда налогоплательщиков с единого налога на вмененный доход на патентную систему», — отметил сенатор. Пересмотрен и размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода. Исходя из него, рассчитывается стоимость патента.

Александр Савин вручил Благодарность Председателя Совета Федерации депутату Татьяне Дроздовой за многолетний, добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Калужской области.

В этот же день сенатор Российской Федерации Александр Савин, вместе с председателем Законодательного Собрания Геннадием Новосельцевым и его первым заместителем Виктором Бабуриным встретился с победителями конкурса на лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания Калужской области в средствах массовой информации в 2020 году.

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