В. Кожин принял участие в заседании Комиссии ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам

Source: Russia – Council of the Federation

Члены Комиссии утвердили доклад и проект резолюции «Роль парламентов в выполнении глобальных договоров Организации Объединенных Наций в отношении мигрантов и беженцев».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы принял участие в заседании Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по миграции, беженцам и перемещенным лицам. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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Как сообщил Владимир Кожин, участники заседания утвердили доклад и проект резолюции «Роль парламентов в выполнении глобальных договоров Организации Объединенных Наций в отношении мигрантов и беженцев».

Сенатор также рассказал, что в рамках рассмотрения плана подготовки доклада «Альтернативная опека над несопровождаемыми и разлученными детьми-мигрантами» состоялся обмен мнениями с участием представителей секции по вопросам миграции и перемещения Директората по правам человека Совета Европы.

Кроме этого члены Комиссии обсудили проект доклада «Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном».

В ходе заседании состоялся обмен мнениями с участием специального секретаря по защите несовершеннолетних без сопровождения взрослых, Министерство по вопросам миграции и убежища Греции Эйрини Агапидаки по докладу «Добровольное переселение мигрантов, лиц, ищущих убежища, и беженцев, нуждающихся в гуманитарной защите».

Владимир Кожин обратил внимание, что Комиссия ПАСЕ продолжила работу над докладами «Обеспечение всестороннего учета гендерной проблематики в миграционной политике» (докладчик: Роза Бьорк Бриньольфсдоттир, Исландия), «Безопасные третьи страны для лиц, ищущих убежища» (докладчик: Стефани Криспер, Австрия) и «Выдворение мигрантов на суше и в море: незаконные меры управления миграцией» (докладчик: Пьер-Ален Фридез, Швейцария).

Сенатор проинформировал, что следующее заседание Комиссии по миграции, беженцам и перемещенным лицам планируется провести в «гибридном» формате в ходе январской сессии ПАСЕ, которая начнется 26 января текущего года в Страсбург (Франция).

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