В Монголии зарегистрирована компания «Газопровод Союз Восток»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

22 января 2021, 15:25

В Монголии зарегистрирована компания специального назначения (КСН) «Газопровод Союз Восток». Компания создана для проведения проектно-изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода для поставок российского газа через территорию Монголии в Китай.

«Газопровод „Союз Восток“ станет продолжением на территории Монголии российского газопровода „Сила Сибири — 2“, экспортная мощность которого может превысить мощность „Силы Сибири“ более чем в 1,3 раза. Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении», — сказал Алексей Миллер.

Справка

В декабре 2019 года «Газпром» и Правительство Монголии подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.

В августе 2020 года подписан Меморандум о намерениях в отношении создания компании специального назначения на территории Монголии.

Управление информации ПАО «Газпром»

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