«Газпром» и «ЛУКОЙЛ» обсудили ход работ по созданию совместного предприятия

Source: Gazprom in Russian

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества.Отдельное внимание было уделено проекту разработки Ванейвисского и Лаявожского месторождений. В частности, был рассмотрен ход работ по созданию совместного предприятия для реализации проекта.

Справка

Между ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» действует Генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014–2024 годы, в рамках которого, в частности, ЛУКОЙЛ осуществляет поставки газа в газотранспортную систему «Газпрома».

Ванейвисское и Лаявожское месторождения расположены восточнее г. Нарьян-Мара в Ненецком автономном округе. Суммарные извлекаемые запасы жидких углеводородов двух месторождений — 27,4 млн тонн, природного газа — 225,3 млрд куб. м. Лицензия на пользование участком недр федерального значения, включающим эти месторождения, принадлежит ПАО «Газпром».

В 2020 году «Газпром» и ЛУКОЙЛ подписали Основное соглашение об условиях реализации проекта освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений. В документе, в частности, определен порядок создания совместного предприятия. Его учредят дочерние общества ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» — ООО «Газпром добыча Краснодар» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Этой проектной компании будет передана лицензия на месторождения.

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