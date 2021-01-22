Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Южный#НПО Лавочкина#Главное#Космодромы#Байконур#Арктика#Арктика-М22.01.2021 08:30

Началась заправка РБ «Фрегат» перед запуском КА «Арктика-М»

На космодроме Байконур специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приступили к заправке разгонного блока «Фрегат», предназначенного для выведения на околоземную орбиту космического аппарата «Арктика-М». Перед началом операций прошло техническое руководство, на котором специалисты Центра испытаний комплексов заправки филиала ЦЭНКИ доложили о готовности необходимого оборудования к работам.

На заправочной станции площадки № 31 состоялось построение совместного расчёта специалистов Космического центра «Южный», Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина (филиал ЦЭНКИ) и Научно-производственного объединение имени С.А. Лавочкина (входят в периметр Госкорпорации «Роскосмос»). Заправку разгонного блока компонентами топлива и сжатыми газами планируется завершить 24 января 2021 года. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Арктика-М», намеченный на конец февраля этого года, будет выполнен с 31-й стартоой площадки космодрома Байконур.

Создание спутниковых систем на высокоэллиптических орбитах необходимо для информационного обеспечения при решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Космические аппараты «Арктика-М» обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь, что будет способствовать динамичному социально-экономическому развитию северных регионов нашей страны.

С учетом особенностей орбиты функционирования у космических аппаратов «Арктика-М» повышенные требования к радиационной защите аппаратуры, увеличена площадь солнечных батарей. Вместе с этим для непрерывного круглосуточного наблюдения арктического региона с высокоэллиптической орбиты типа «Молния» требуется последовательное задействование не менее двух космических аппаратов, попеременно сменяющих друг друга на рабочем участке орбиты, расположенном в районе ее апогея. Поэтому минимально необходимый состав орбитальной группировки космической системы «Арктика-М» составляет два аппарата.

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