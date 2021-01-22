Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор посетил Авторский лицей в Ульяновске.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области в ходе рабочей поездки в регион посетил Авторский лицей Эдварса № 90 города Ульяновска.
Смотрите также
Сенатор ознакомился с организацией учебного процесса, встретился с преподавателями.
Школа оснащена по последнему слову техники для эффективного обучения, в учебный план лицея входят курсы по робототехнике, авиа- моделированию, радиоэлектронике, кроме того существует авиационный клуб, шефство над которым взяло высшее авиационное училище Ульяновска, рассказал Сергей Рябухин.
Сенатор проявил интерес к использованию робототехники во внеурочной деятельности в условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта для младших школьников. Специально для учеников 2–4 классов в лицее был разработан методический комплекс, интегрирующий в себе основы программирования и робототехники.
Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске
1 из 11
Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске
2 из 11
Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске
3 из 11
Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске
4 из 11
Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске
5 из 11
Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске
6 из 11
Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске
7 из 11
Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске
8 из 11
Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске
9 из 11
Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске
10 из 11
Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске
11 из 11
«Образовательная робототехника становится важным элементом и средством работы по профориентации детей и молодежи, развития их творческих способностей и обеспечивает формирование технического и инженерного мышления. Для тех детей, которые с раннего возраста в игровой форме приобщаются к довольно сложной мыслительной, творческой и практической деятельности, в дальнейшем успешная перспектива освоения трудных процессов создания универсальных роботов очевидна», — сказал Сергей Рябухин.
Сенатор отметил, что целью внедрения робототехники во внеурочную деятельность школы является создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.