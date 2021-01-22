Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Авторский лицей в Ульяновске.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области в ходе рабочей поездки в регион посетил Авторский лицей Эдварса № 90 города Ульяновска.

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Сенатор ознакомился с организацией учебного процесса, встретился с преподавателями.

Школа оснащена по последнему слову техники для эффективного обучения, в учебный план лицея входят курсы по робототехнике, авиа- моделированию, радиоэлектронике, кроме того существует авиационный клуб, шефство над которым взяло высшее авиационное училище Ульяновска, рассказал Сергей Рябухин.

Сенатор проявил интерес к использованию робототехники во внеурочной деятельности в условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта для младших школьников. Специально для учеников 2–4 классов в лицее был разработан методический комплекс, интегрирующий в себе основы программирования и робототехники.

Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске

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Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске

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Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске

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Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске

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Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске

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Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске

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Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске

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Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске

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Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске

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Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске

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Сергей Рябухин посетил Авторский лицей в Ульяновске

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«Образовательная робототехника становится важным элементом и средством работы по профориентации детей и молодежи, развития их творческих способностей и обеспечивает формирование технического и инженерного мышления. Для тех детей, которые с раннего возраста в игровой форме приобщаются к довольно сложной мыслительной, творческой и практической деятельности, в дальнейшем успешная перспектива освоения трудных процессов создания универсальных роботов очевидна», — сказал Сергей Рябухин.

Сенатор отметил, что целью внедрения робототехники во внеурочную деятельность школы является создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

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