Об открытии в МИД книжной выставки по случаю Дня дипломатического работника Беларуси

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

22 января 2021 г.



22 января 2021 г. в Министерстве иностранных дел по случаю Дня дипломатического работника Республики Беларусь состоялась торжественная церемония открытия книжной выставки из фондов Президентской библиотеки, посвященной историческим вехам становления и современным тенденциям белорусской дипломатии.

В своем приветственном слове Министр иностранных дел Владимир Макей поздравил всю дипломатическую семью Беларуси с профессиональным праздником, поблагодарив белорусских дипломатов за самоотдачу и верность делу, инициативность и приверженность высоким идеалам подлинного служения своему народу.

В.Макей выразил особые слова благодарности ветеранам белорусской дипломатии за их вклад в формирование традиций, созидательные инициативы и активное участие в жизни внешнеполитического ведомства Беларуси на современном этапе.

Министр отметил, что прошедший год был сложным для системы МИД не только в рамках общемировых тенденций, профессиональных вызовов, но и в человеческом плане. Однако, несмотря на все трудности, белорусским дипломатам удалось реализовать ряд важных, знаковых, а порой и судьбоносных проектов. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси подчеркнул, что на 2021 год перед Министерством стоят не менее серьезные задачи, предстоит непростая работа по дальнейшему укреплению и продвижению белорусских интересов на международной арене.

Говоря о выставке, В.Макей обратил внимание, что подобранные литературные и исторические артефакты наглядно демонстрируют глубокие корни и многовековые традиции белорусской дипломатии. Ведь как уже неоднократно подчеркивалось, 102 года исполняется белорусской современной дипломатической службе, а белорусская дипломатия известна еще со времен Полоцкого княжества.

В открытии выставки приняли участие сотрудники Министерства, ветераны белорусской дипломатической службы, представители руководства Президентской библиотеки.

Подробнее ознакомиться с выставкой можно здесь.

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