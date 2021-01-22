Олег Матыцин и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков обсудили развитие спорта в регионе

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 22 января, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Стороны обсудили реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, главные достижения Белгородской области в этом направлении, а также дальнейшие перспективы сотрудничества.

«В сентябре прошлого года Минспорт России и Белгородская область подписали Соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта, – отметил Олег Матыцин. – Мы осуществляем наше взаимодействие по линии массового спорта и спорта высших достижений, организации и проведения спортивных мероприятий, развития спортивной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Главная задача – сделать занятия спортом доступными для каждого гражданина страны, создать для этого необходимые условия».

«Почему для нас важен спорт? Мы никогда не сможем построить такое количество больниц, чтобы вылечить от всех болезней. Нужно заниматься профилактикой, – сказал Вячеслав Гладков. – И лучшая профилактика (это не я придумал) – это спорт. Если мы создадим условия, чтобы у каждого жителя Белгородской области была возможность заниматься спортом, у нас меньше будет проблем и со здравоохранением».

Врио губернатора области обратился к Министру спорта с просьбой выделить средства на строительство в регионе двух бассейнов и ФОКа. Олег Матыцин пообещал рассмотреть такую возможность. Заявки регион уже сформировал. Также Вячеслав Гладков рассказал о проблеме нехватки в области специализированного помещения для занятий художественной гимнастикой, акробатикой и прыжками на батуте. Спортсмены занимаются в неприспособленных для этого залах. Проект строительства разработан, экспертиза проведена. Министр спорта поддержал идею. Источники финансирования предстоит согласовать с Правительством Российской Федерации.

Олег Матыцин также высоко оценил решение о строительстве в Белгородской области Центра адаптивного спорта. Возвести его намерены за два года.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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