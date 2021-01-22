О. Алексеев ознакомился с ходом вакцинации населения от COVID-19 в Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

На данный момент в регионе организовано почти 70 вакционных пунктов, отметил сенатор.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области встретился с министром здравоохранения области Олегом Костиным и выяснил, как в регионе проходит массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

В Саратовской области организовано более 70 вакционных пунктов

Олег Алексеев напомнил, что на прошедшем заседании Совета Федерации Председатель палаты Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга поручила отслеживать ход вакцинации в регионах, информировать граждан о необходимости добровольно привиться от COVID-19.

Встреча Олега Алексеева с министром здравоохранения Саратовской области Олегом Костиным

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Встреча Олега Алексеева с министром здравоохранения Саратовской области Олегом Костиным

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Встреча Олега Алексеева с директором Саратовского аптечного склада Еленой Ивановой

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Олег Алексеев

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Олег Алексеев посетил Саратовский аптечный склад, на базе которого организовано централизованное хранение вакцинных препаратов

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Олег Алексеев посетил Саратовский аптечный склад, на базе которого организовано централизованное хранение вакцинных препаратов

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Олег Алексеев посетил Саратовский аптечный склад, на базе которого организовано централизованное хранение вакцинных препаратов

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Олег Алексеев посетил Саратовский аптечный склад, на базе которого организовано централизованное хранение вакцинных препаратов

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Как сообщил сенатор, на данный момент в Саратовской области организовано более 70 вакционных пунктов. В ближайшее время появятся передвижные пункты, в том числе и в торговых центрах.

Олег Алексеев также посетил Саратовский аптечный склад, на базе которого организовано централизованное хранение вакцинных препаратов. Директор Елена Иванова познакомила с работой склада, показала, в каких условиях хранятся вакционные препараты. Сенатор рассказал, что приобретена специализированная машина, в которой имеется возможность поддерживать температуру от – 23 до + 8 градусов. Это позволяет доставлять вакцину в отдаленные районы Саратовской области. Для доставки по Саратову используют термоконтейнеры с хладоэлементами.

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