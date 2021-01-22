О встрече Посла Беларуси в Китае Ю.Сенько с Генеральным секретарем ШОС

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

22 января 2021 г.



22 января 2021 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Юрия Сенько с Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимиром Норовым.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о перспективах экономического и гуманитарного сотрудничества на пространстве ШОС.

Ю.Сенько заверил о готовности Беларуси активно участвовать во всех сферах деятельности Организации, придерживаться принципа ”шанхайского духа“.

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