О. Мельниченко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем

Source: Russia – Council of the Federation

Мы договорились продолжить контакты в целях расширения межпарламентской составляющей российско-северокорейского взаимодействия, отметил сенатор.

В Москве прошла встреча председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера Олега Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Син Хон Чхолем.

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В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области член Комитета СФ по социальной политике Андрей Чернышев. ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области

Как сообщил Олег Мельниченко, основной темой беседы стали вопросы сотрудничества двух стран, в том числе на парламентском уровне, в условиях пандемии коронавируса. «Несмотря на текущую ситуацию, наши страны продолжают поддерживать политический диалог, конструктивное взаимодействовать в рамках международных организаций, поскольку по многим вопросам международной повестки Россия и КНДР либо близки в подходах, либо поддерживают единодушно те или иные направления», — отметил парламентарий.

По словам главы Комитета СФ, в ходе встречи детально обсуждалась ситуация на корейском полуострове. В этой связи сенаторы напомнили о таком формате международного сотрудничества как Совещание спикеров парламентов стран Евразии, IV встреча которого прошла в Казахстане в сентябре 2019 г. Это мероприятие стало важной парламентской площадкой для обсуждения таких важных тем как согласование действий в политической, экономической, правовой и гуманитарной сферах, защита окружающей среды, развитие диалога между цивилизациями и религиями Востока и Запада.

«Обмен мнениями между парламентариями никогда не бывает лишним», — подчеркнул Олег Мельниченко.

В рамках беседы стороны также были рассмотрены итоги VIII Съезда Трудовой партии Кореи, который недавно завершил свою работу. Съезд поставил на повестку дня план работы на ближайшую пятилетку, обсудил важнейшие стратегические вопросы развития страны.

«Мы договорились продолжить контакты в целях расширения межпарламентской составляющей российско-северокорейского взаимодействия, что непременно внесет существенный вклад в формирование более благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях», — отметил Олег Мельниченко.

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