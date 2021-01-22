Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное22.01.2021 18:12

Ракета-носитель «Союз-2» из LEGO

Российский центр науки и культуры в Париже выступил с инициативой о поддержке нашего соотечественника из Испании Алехандро Де ла Фуенте Шевалова, который направил на специальный портал LEGO IDEAS разработку — ракету-носитель семейства «Союз-2» из конструктора LEGO.

Многофункциональная модель российской ракеты-носителя была представлена на специальном международном конкурсе LEGO IDEAS, в рамках которого каждый желающий может отправить свою разработку. По результатам голосования идея, получившая максимальную поддержку среди зарегистрированных пользователей портала, будет выпущена компанией LEGO на международном рынке.

В преддверии празднования 60-летия полета Юрия Алексеевича Гагарина на околоземную орбиту предлагаем поддержать инициативу выпуска модели ракеты-носителя «Союз-2» и проголосовать по данной ссылке.

MIL OSI