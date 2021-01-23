Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#JAXA23.01.2021 09:30

Подготовка Олега Артемьева к управлению оборудованием на модуле «Кибо»

Готовясь к экспедиции на Международную космическую станцию, космонавты основного и дублирующего экипажей детально изучают модули существующих сегментов станции, даже если они хорошо знакомы с их устройством. Так, например, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев еще до полётов в космос имел возможность оценить возможности японского модуля «Кибо», тренируясь на базе Космического центра имени Линдона Джонсона в США (модуль «Кибо» интегрирован в американский сегмент МКС), а также неоднократно бывал в Японии в рамках сотрудничества с агентством аэрокосмических исследований JAXA.

Тем не менее, войдя в состав дублирующего экипажа длительной экспедиции МКС-65, Артемьев вновь приступил к изучению оборудования модуля «Кибо». Из-за сложной эпидемиологической ситуации занятия проходят дистанционно, участники онлайн-встреч общаются на английском языке.

«Помимо восстановления навыков пользователя, слушаю лекции, получаю новые знания, которые позволят повысить квалификацию. Необходимо выполнить письменный тест и сдать устный экзамен, чтобы получить квалификацию оператора по системам модуля JEM (Japanese Experiment Module)», — рассказал Олег Артемьев.

На связь с космонавтом Роскосмоса выходят японские специалисты — инструкторы, с которыми он давно знаком. Они же при необходимости будут консультировать Олега Артемьева уже во время космического полёта, когда он будет проводить работы на модуле «Кибо». По словам космонавта, это самый большой и в то же время самый тихий модуль. Он состоит из четырёх основных компонентов: научной лаборатории, экспериментального грузового модуля, дистанционного манипулятора и внешней негерметичной платформы.

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