Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Максим Овчинников#ЦПК#Центр Хруничева#ВДНХ24.01.2021 08:40

Детские мечты о космосе сбываются

Госкорпорация «Роскосмос» на постоянной основе поддерживает благотворительные акции, и в этом году стала партнером Всероссийской акции «Елка желаний», организованной проектом «Мечтай со мной». В рамках данного проекта первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников снял елочный шар с мечтой 12-летнего Ивана Косьянова из г. Санкт-Петербурга.

В своем пожелании Деду Морозу Иван попросил побывать на предприятиях российской ракетно-космической промышленности и своими глазами увидеть, как космонавты отряда Роскосмоса готовятся к долговременным экспедициям на Международную космическую станцию и какие средства выведения в настоящее время используются для вывода на орбиту искусственных спутников Земли и автоматических межпланетных станций. Мечты сбываются, и вот он уже едет на поезде в Москву за космическими приключениями!

Утро у Ивана и его семьи началось с поездки в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (Звездный городок, Московская область), где они встретились с летчиками-космонавтами, Героями России Валерием Токаревым и Сергеем Ревиным. Они провели для них увлекательную экскурсию по макету орбитального комплекса «Мир» и тренировку на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС». Вместе с этим наш герой посетил Космоцентр, где попробовал себя в роли космонавта и летчика, выполнив стыковку со станцией в автоматическом и ручном режимах, а также совершив виртуальный полет на самолете в трудных метеорологических условиях. Начальнику Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, заслуженному летчику-испытателю, Герою России Павлу Власову школьник пообещал и в дальнейшем продолжить развиваться и получать новые знания о космонавтике.

Второй день программы начался с посещения музея истории космического Центра имени М.В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), где участники мероприятия смогли прикоснуться к достижениям в освоении и исследовании космоса, развитии и новейших разработках космического ракетостроения. Экскурсия продолжилась в цехе окончательной сборки ракеты-носителя «Протон-М». Гости получили возможность увидеть ступени носителя по отдельности и в окончательной сборке, а также задать самые любопытные вопросы первому заместителю генерального директора Денису Денискину и главному конструктору Сергею Кузнецову, которые рассказали все тонкости производства ракеты, ее доставки на космодром и вывода на самые различные орбиты полезной нагрузки.

Позднее гости посетили Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, где познакомились с уникальной экспозицией, увидели образцы ракетно-космической техники, редкие архивные документы и получили возможность в интерактивном режиме совершить Лунную программу, собрав грунт для дальнейших научных исследований.

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Всероссийская акция «Елка желаний» проходит третий год подряд в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной» в составе президентской платформы «Россия — страна возможностей», в том числе для детей, которые борются с жизненными трудностями. За весь период в рамках акции были исполнены более 8 тысяч желаний.

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