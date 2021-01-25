А. Артамонов провел заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рассмотрели отчет о работе Комитета СФ в 2020 году.

Состоялось заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Мероприятие в режиме видеоконференции провел председатель Комитета СФ Анатолий Артамонов. АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области

Сенаторы рассмотрели отчет о работе Комитета СФ за 2020 год. Анатолий Артамонов отметил, что Комитет СФ строил свою работу исходя из Послания Президента РФ Федеральному Собранию, планов мероприятий Совета Федерации и планов текущей работы комитета.

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За отчетный период Комитет подготовил к рассмотрению на заседаниях палаты 113 федеральных законов, по которым являлся ответственным за сопровождение в Совете Федерации, 114 федеральных законов, по которым комитет являлся соисполнителем. Проведена важная работа по оперативной подготовке для экстренного принятия палатой большого блока федеральных законов, предусматривающих бюджетные, налоговые и финансовые меры поддержки бюджетов регионов и предпринимателей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, указал Анатолий Артамонов.

Сенатор отметил, что одним из главных направлений деятельности Комитета СФ является работа над федеральным бюджетом и сбалансированностью региональных бюджетов. Она велась непрерывно: в течение 2020 года осуществлялся мониторинг исполнения бюджета текущего года, проводилась работа над проектом федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Комитет СФ рекомендовал палате одобрить изменения в Лесной кодекс РФ и отдельные законодательные акты в части совершенствования правового регулирования лесных отношений.

Среди авторов документа – заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев, ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия сенаторы Людмила Талабаева, ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Татьяна Гигель. ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай

В обсуждении закона приняли участие председатель Комитета Государственной Думы п природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, представители Министерства финансов, Федерального агентства лесного хозяйства.

Федеральным законом внесены изменения в Лесной кодекс РФ, направленные на совершенствование правоотношений в сфере заготовки, транспортировки и продажи древесины

Как сообщил Мухарбий Ульбашев, УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики Федеральным законом внесены изменения в Лесной кодекс РФ, а также в Федеральный закон о введении в действие Кодекса РФ об административных правонарушениях» и Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса РФ», направленные на совершенствование правоотношений в сфере заготовки, транспортировки и продажи древесины, обеспечение достоверного учета качественных и количественных характеристик лесных ресурсов, формирование полных и достоверных данных о лесах и об их использовании в федеральной государственной информационной системе лесного комплекса.

Анатолий Артамонов отметил, что такой закон необходим. «Это очень важный вопрос»- сказал он.

По его словам, до сих пор не определен вопрос о границах лесных угодий. «В связи с существованием ранее межколхозных лесов, которые были затем переданы в ведение Гослесфонда, там полная неразбериха, так как в этих лесах никаких лесоустроительных работ практически не проводилось». Многочисленные правонарушения происходят на сельскохозяйственных угодьях, никакого отношения не имеющих к лесным угодьям. Поэтому необходимо провести лесоустроительные работы и определить границы лесных угодий.

Анатолий Артамонов указал, что после принятия закона в случае необходимости можно будет вносить в него изменения. По итогам правоприменительной практики.

Сенаторы также рассмотрели и рекомендовали одобрить закон о ратификации Соглашения между Правительством РФ и Международным инвестиционным банков об условиях пребывания банка на территории Российской Федерации. В обсуждении принял участие заместитель Министра финансов РФ Тимур Максимов, который познакомил сенаторов с историей банка.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ Мухарбий Ульбашев, соглашение подписано в Москве 11 февраля 2020 года и направлено на развитие сотрудничества между Правительством РФ и Международным инвестиционным банком и обеспечение благоприятных условий для деятельности этого банка, его отделений и представительств в Российской Федерации.

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