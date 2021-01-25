А. Майоров: В рамках парламентского контроля мы продолжим мониторинг ситуации на региональных рынках продовольствия

Source: Russia – Council of the Federation

Принимаются оперативные меры поддержки мукомолов и хлебопеков в целях недопущения роста цен, подчеркнул сенатор.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию продолжит взаимодействие с Министерством сельского хозяйства РФ, федеральными и региональными органами исполнительной власти по проведению мониторинга в рамках парламентского контроля за ситуацией на региональных рынках продовольствия с учетом физической и экономической доступности продукции.

Об этом заявил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Сенатор констатировал, что на днях глава Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил Распоряжение о распределении средств регионам для поддержки мукомольных и хлебопекарных предприятий.

Эти трансферты позволят компенсировать производителям муки часть затрат на закупку пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции

Алексей Майоров подчеркнул, что в соответствии с подготовленным Минсельхозом России документом бюджетные средства будут направлены регионам, чтобы не допустить повышения цен из‑за роста стоимости зерновых. «Эти трансферты позволят компенсировать производителям муки часть затрат на закупку пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции», — считает парламентарий.

Глава Комитета СФ указал на то, что механизм, предусмотренный Распоряжением, предполагает компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы и компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ Минсельхозу России из резервного фонда выделено 4,7 млрд рублей, из них 2,9 млрд на поддержку производителей муки и 1,8 млрд на поддержку хлебопекарных предприятий. Профильное Министерство заключит соответствующие соглашения с регионами для оперативного доведения средств до конечных получателей, пояснил сенатор.

По словам Алексея Майорова, утверждённое Распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный Правительством РФ по поручению Президента России о необходимости своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов питания.

В этих целях Правительство РФ повысило пошлины на ряд сельхозтоваров, в том числе на пшеницу, подсолнечник, рапс, утвердило правила поддержки мукомолов и хлебопёков, обеспечило заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами, уточнил законодатель.

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