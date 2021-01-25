Встреча с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья, добрый день!

Вы меня видите, слышите? Тоже рад вас всех видеть.

Сегодня по давней и хорошей, замечательной традиции в нашей стране отмечается Татьянин день. Я от всей души поздравляю вас, всех учащихся, студентов, аспирантов отечественных вузов, да выпускников разных лет с праздником российского студенчества. Желаю успехов в жизни, в учёбе, в профессии, разумеется, обязательно (сегодня это особенно актуально) крепкого здоровья вам, вашим родным, близким, друзьям, любви – вы люди молодые все – и надёжных, хороших друзей.

Пользуясь этой возможностью, хочу вас поблагодарить за настойчивость, выдержку, готовность учиться, осваивать новые знания даже в сложных условиях эпидемии.

Конечно, мы уже об этом говорили не один раз, понимаю, что в прошедшие, прямо скажем, непростые месяцы вам не доставало захватывающей, неповторимой, увлекательной студенческой, университетской атмосферы. Уверен, что, если не все, то подавляющее большинство, соскучились по прямому общению с друзьями, с наставниками.

Но хочу подчеркнуть, что и вы, и ваши преподаватели, действительно, как одна команда делали всё, чтобы лекции, семинары, экзамены, словом, весь учебный процесс продолжались, вместе решали возникающие проблемы. А они, конечно же, всегда есть и случались в этот период времени.

Знаю, что не везде для дистанционного обучения в полном объёме хватало технических возможностей, нужного оборудования, да и скорости связи. Всё это мы хорошо в интернете видели – как люди по деревьям лазили, для того чтобы связь наладить. Были объективные сложности с организацией практических занятий. Да и в целом такой необычный формат не мог не сказаться на полноте и качестве обучения, на обеспечении контроля знаний. Уверен, что вместе с преподавателями вы обязательно наверстаете то, что упущено, если эти упущенные моменты есть.

И здесь вновь повторю, что переход на полностью удалённый, дистанционный формат обучения являлся исключительно временной мерой (там, где он был введён), связанной, как мы все понимаем, с распространением коронавируса. Сейчас мы обладаем – тоже уже известно – эффективными вакцинами. В тринадцати странах уже зарегистрированы.

В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только заслушал доклады соответствующие. У нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. А количество инфицированных снижается, вот уже стало меньше 20 тысяч. И, кстати говоря, московским властям тоже спасибо большое, их усилия не проходят даром, и в Москве ситуация выравнивается. Это даёт возможность аккуратно снимать введённые ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму.

При этом, конечно же, нужно обязательно использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать «цифровой потенциал» наших университетов и вузов. Кстати, хорошо, что мы в своё время сделали необходимый задел для этого, для того, чтобы отечественное высшее образование соответствовало вызовам эпохи бурных технологических изменений – наверняка об этом ещё сегодня поговорим – и, главное, открывало новые возможности для молодёжи на всей территории страны.

Для нашей огромной по территории страны чрезвычайно важно иметь такую возможность, как онлайн-обучение.

Я убеждён, что вы – талантливые, умные, целеустремлённые и амбициозные люди – воспользуетесь этим самым лучшим образом и, что называется, будете чувствовать будущее, будете ставить перед собой действительно значимые цели и осуществите все свои мечты.

Много раз говорил и ещё раз хочу повторить, всё зависит от вас, имею в виду ваш потенциал. Значит, у вас получится всё, что вы задумали. В своих замыслах и позитивных начинаниях, в работе обязательно найдёте поддержку со стороны общества и государства.

Насколько я знаю, в сегодняшней нашей встрече участвуют студенты, которые представляют вузы в разных регионах страны. Это федеральные и научно-исследовательские университеты, высшие учебные заведения, где готовят будущих инженеров, врачей, педагогов, тренеров, музыкантов.

Если вспомнить историю, то и в дореволюционной, и в советской России, в дореволюционный и советский период наша страна, её древние и молодые города по праву гордилась целым созвездием таких сильных, самобытных научно-образовательных центров. Созданные здесь школы успешно конкурировали и конкурируют, а то и опережают столичных коллег, играли и играют огромную роль в подготовке кадров, в решении технологических задач, в развитии всей страны.

И вы знаете, не раз об этом говорил, что укрепление, качественное наращивание потенциала сети современных вузов на всей территории России, безусловно, относится к одному из наших приоритетов. Эта работа уже идёт и обязательно будет продолжена.

Сегодня мы наверняка обсудим некоторые проблемные вопросы, задачи, но о некоторых шагах хотел бы сказать уже сейчас.

Мы уже увеличили количество бюджетных мест в вузах. В предстоящем учебном году дополнительно будет выделено ещё почти 34 тысячи бюджетных мест. И отмечу, что преимущественно их получат вузы в регионах Российской Федерации. Таким образом в общей сложности на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60 процентов выпускников российских школ.

Будем наращивать число бюджетных мест. Ведь и число выпускников школ в ближайшие годы у нас будет расти – благодаря тем позитивным результатам, которые в своё время дали наши программы поддержки семьи, рождаемости, демографического развития.

Доступность высшего образования – крайне значимый вопрос с точки зрения развития общества и страны, обеспечения справедливых и равных возможностей для самореализации человека. Но не менее важно и качество, наполнение образования, его современный уровень.

Успешная учёба в вузе призвана открывать путь к профессиональному и жизненному успеху. Этот лифт должен работать, чтобы вы получали не просто диплом, а были в полной мере востребованны на рынке труда. Хотя звучит так не очень хорошо – «на рынке быть востребованным», – но вы понимаете, о чём я говорю: чтобы вы могли устроиться на интересную, достойную, оплачиваемую работу, двигаться вверх, тоже в хорошем смысле этого слова, по карьерной лестнице, повышать достаток своей семьи, заботиться о будущих детях, которые обязательно у вас должны быть и наверняка будут. Это отдельная песня, это отдельная страница будет в вашей жизни. Главное, чтобы вы были уверены в своих возможностях и перспективах.

И в этой связи хотел бы проинформировать вас, что в конце прошлого года в Государственную Думу внесён проект федерального закона, который значительно расширяет автономию вузов в формировании образовательных программ.

Студенты могут получать несколько квалификаций, после второго курса менять профиль обучения, переходить в своём вузе на другие факультеты и программы. Уверен, вы ждёте таких решений. Поэтому эти положения должны вступить в силу не позднее лета. Прошу Федеральное Собрание ускорить работу над этим законопроектом.

Это ещё не всё. 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Это безусловное признание заслуг наших учёных, инженеров, колоссальной роли знаний, инноваций для жизни людей, для развития наших территорий, городов и населённых пунктов.

Уверен, именно университеты должны стать настоящими центрами научного, технологического развития субъектов Федерации, объединять вокруг решения практических задач студентов, аспирантов, сильных преподавателей и профессоров, специалистов предприятий или компаний. Все вместе в одну команду должны быть направлены и там должны работать.

Чтобы привлечь, заинтересовать таких молодых, талантливых людей предстоит укрепить и исследовательскую базу вузов, в целом модернизировать инфраструктуру, построить общежития – наверняка сегодня будем об этом сегодня говорить, – спортивные и социальные объекты.

И, безусловно, надо благоустраивать города, создавать условия для досуга, отдыха, для реализации деловых и творческих, общественных инициатив. Словом, обеспечить современные стандарты для учёбы, жизни, для успешного, ещё раз хочу это сказать, карьерного старта. Чтобы и вы, и ваши ровесники добились успеха у нас в стране и на своей малой родине, там, где вы родились, выросли. Знаете, как в народе говорят: «Где родился – там и пригодился». И в этом огромная народная мудрость. Чтобы благодаря вашей энергии, напору, таланту регионы нашей большой, огромной страны могли динамично развиваться.

Ну, я на этом бы, наверное, вступительное слово закончил и предлагаю обсудить интересующие вас вопросы. Пожалуйста, прошу вас. Представляйтесь, пожалуйста. Расскажите о себе, о своём учебном заведении. Ну, и если есть какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. Во всяком случае, постараюсь это сделать. Прошу вас.

Продолжение следует.

MIL OSI