Source: Russia – Council of the Federation

В Воронеже преступают к реализации плана строительства девятого дома-интерната для пожилых людей и инвалидов.

«В регионе продолжится строительство современных домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов. Девятый дом-интернат будет строиться в Нижнедевицком муниципальном районе. Сейчас область приступает к проектированию здания», — сообщила заместитель Председателя Совета Федерации, сенатор от Воронежской области Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Под новое здание и территорию вокруг него отведён земельный участок площадью 2,87 га в селе Нижнедевицк. Дом-интернат, как и предыдущие учреждения подобного типа уже построенные в Воронежской области по этой программе, рассчитан на 100 мест. Из них 75 – для свободно передвигающихся граждан, пять – для инвалидов-колясочников и 20 мест в отделении «Милосердие» отведут для лежачих больных.

Строительство объекта будет проходить в рамках нацпроекта «Демография» на условиях софинансирования

«Строительство объекта будет проходить в рамках нацпроекта «Демография» на условиях софинансирования. Значительная часть средств будет поступать из федерального бюджета», — уточнила Галина Карелова.

Сенатор напомнила о том, что сейчас с федеральным участием в регионе продолжается строительство двух особо значимых объектов: хирургического корпуса Воронежского областного клинического онкологического диспансера и онкогематологического корпуса детской больницы.

Помимо этого в 2022 г. с федеральным участием в области начнут строительство Центра ухода и социализации «Хохольский» в Хохольском муниципальном районе и жилого корпуса для предоставления стационарного социального обслуживания в Воробьевском муниципальном районе. Объекты сдадут в эксплуатацию в 2023–2024 гг.

По словам вице-спикера СФ, программа возведения пансионатов нового типа для пожилых и инвалидов стартовала в Воронежской области в 2011 г. За эти годы более 700 человек улучшили свои условия проживания. Восьмой по счету интернат построен в селе Ярки Новохоперского района. Открытие его намечено на февраль этого года. Сейчас идут набор и обучение кадров, а также проводятся организационные мероприятия по планомерному заселению постояльцев пансионата.

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