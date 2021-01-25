И. Святенко: Для многих жителей столицы добровольчество и семейное волонтёрство становится образом жизни

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила центр поддержки волонтёрского движения «Мосволонтёр».

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы в рамках акции «Звонок добра» посетила крупнейший в России центр поддержки волонтёрского движения «Мосволонтёр», который объединяет более 100 тыс. волонтёров.

Сенатор вручила коллективу центра благодарность за отзывчивость и безвозмездную помощь, большой вклад в развитие институтов гражданского общества и активное участие в волонтёрском движении.

Волонтёр — состояние души, а добровольчество — образ жизни

«Волонтёр — состояние души, а добровольчество — образ жизни. Ежедневно ребята помогают жителям Москвы: покупают продукты, выгуливают домашних животных, а порой, чтобы помочь, бывает достаточно просто общения, которого так не хватает многим. Спасибо всем, кто с таким теплом и заботой подходит к вопросу волонтёрства», — отметила сенатор.

Советник директора центра Дарья Маслова провела экскурсию и рассказала об основных направлениях деятельности. Она сообщила, что волонтёром может стать любой желающий. «Для несовершеннолетних необходимо разрешение от родителей, а для ребят в возрасте до 14 лет — сопровождение официальных представителей. Активно развивается семейное волонтёрство, когда все члены семьи помогают людям», — сказала она.

Инна Святенко в рамках акции «Звонок добра» посетила крупнейший в России центр поддержки волонтёрского движения «Мосволонтёр»

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Инна Святенко в рамках акции «Звонок добра» посетила крупнейший в России центр поддержки волонтёрского движения «Мосволонтёр»

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Инна Святенко в рамках акции «Звонок добра» посетила крупнейший в России центр поддержки волонтёрского движения «Мосволонтёр»

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Инна Святенко в рамках акции «Звонок добра» посетила крупнейший в России центр поддержки волонтёрского движения «Мосволонтёр»

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Инна Святенко в рамках акции «Звонок добра» посетила крупнейший в России центр поддержки волонтёрского движения «Мосволонтёр»

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Инна Святенко в рамках акции «Звонок добра» посетила крупнейший в России центр поддержки волонтёрского движения «Мосволонтёр»

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Инна Святенко в рамках акции «Звонок добра» посетила крупнейший в России центр поддержки волонтёрского движения «Мосволонтёр»

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Инна Святенко в рамках акции «Звонок добра» посетила крупнейший в России центр поддержки волонтёрского движения «Мосволонтёр»

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В ходе встречи сенатор посетила call-центр, а также сама созвонилась с заявителями, жителями районов Люблино и Марьино Юго-Восточного округа города Москвы, которые оставили обращение с просьбой помочь купить продукты.

«Жители также рассказали, что нужна помощь с установкой пандуса в подъезде, так как возникают сложности с решением этого вопроса. Возьму его на личный контроль», — отметила Инна Святенко.

Студенты столичных вузов и члены Студенческого парламентского клуба г. Москвы помогли выполнить заявку, купить продукты и доставить тяжёлые сумки до двери квартиры.

По словам сенатора, продуктовую корзину составляли вместе с волонтёрами, при этом было куплено всё самое необходимое, чтобы заявители могли минимизировать походы в магазин.

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