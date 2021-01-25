Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел выездное заседание Рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно- продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел выездное заседание Рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду. Мероприятие прошло в Московской области.

Смотрите также

На заседании обсуждались проблемы и перспективы развития российских производителей упакованной питьевой воды, вопросы государственного регулирования рынка, подготовки компаний — производителей к введению обязательной маркировки упакованной питьевой воды средствами идентификации.

Сергей Митин провел выездное заседание Рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды

Создавать среду для увеличения числа ответственных производителей упакованной питьевой воды на российском рынке — важная государственная задача, отметил Сергей Митин.

Парламентарий подчеркнул, что в текущем году Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию будет продолжена планомерная работа по вопросам законодательного обеспечения повышения качества питьевой воды и противодействия незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду, в том числе в формате парламентского контроля за реализацией рекомендаций парламентских слушаний Совета Федерации на тему «О мерах по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

Сергей Митин провел выездное заседание Рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды

В заседании приняли участие член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Виктор Новожилов, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области члены Рабочей группы – директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков, представители компаний – производителей.

Участники выездного заседания также ознакомились с работой одной из производственных линий, осмотрели цеха водоподготовки, розлива и упаковки, лабораторию контроля качества продукции.

По словам Сергея Митина, организация подобных рабочих совещаний позволяет познакомиться с производственным процессом, более объективно оценить те сложности, с которыми сталкиваются производители упакованной питьевой воды.

MIL OSI