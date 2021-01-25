О. Алексеев рассмотрел обращения жителей Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел в регионе прием граждан.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе провел прием граждан. Общение с жителями проходило в режиме телефонной связи.

Основная часть обращений была связана с обеспечением жизнедеятельности населения, рассказал сенатор. «Были рассмотрены обращения, связанные с работой общественного транспорта, уборкой снега», – отметил Олег Алексеев.

К парламентарию, в частности, обратилась жительница областного центра. Заявительница посетовала на качественные и количественные характеристики подвижного состава трамвайного маршрута. Сенатор пояснил, что сейчас в Саратове идет замена троллейбусного парка, на очереди – обновление трамвайного. Адреса неубранных от снега мест переданы в администрацию города.

Олег Алексеев подчеркнул, что все вопросы и просьбы граждан должны быть тщательно проработаны и изучены.

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