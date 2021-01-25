Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#История#Пилотируемая космонавтика25.01.2021 10:06

Первое назначение на должности космонавтов состоялось 60 лет назад

Ровно 60 лет назад, 25 января 1961 года, произошло важное событие для будущих покорителей космоса. Приказом Главнокомандующего ВВС № 21 Валерий Быковский, Юрий Гагарин, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов были назначены на должности космонавтов с присвоением квалификации «космонавт ВВС». Неделей раньше они успешно сдали экзамены, продемонстрировав необходимые для подтверждения этой квалификации знания и навыки.

Макет корабля «Восток», а по сути первый космический тренажёр, который использовался во время экзамена, сейчас находится в Музее Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. От вычислительных машин на макет была заведена временная программа полёта. Это позволило Гагарину и его коллегам выполнить задания, которые оценивала экзаменационная комиссия.

Входившие в её состав конструкторы, инженеры, врачи пришли к выводу, что лидирующая группа слушателей (так раньше называли кандидатов) может быть допущена к выполнению обязанностей космонавтов. Комиссия дала свои рекомендации относительно очередности, с которой их следует отправлять в полёты. Первым в этом списке значился Юрий Гагарин.

Подготовка, стартовавшая в марте 1960 года, продолжалась вплоть до исторической даты — 12 апреля 1961 года. Испытания проводились в барокамере, на центрифуге, в термокамере, на вибростенде. Привыкая к одиночеству, космонавты проводили в длительной изоляции 10-15 суток. Занимались парашютной подготовкой, в рамках тренировочного процесса испытывали на себе действие невесомости, продолжали изучать конструкцию космического корабля «Восток-3А» и целый ряд дисциплин, включая специальный курс киносъемки. 23 марта 1961 года командиром отряда стал Юрий Гагарин, который менее чем через месяц после назначения первым покорил космическое пространство.

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