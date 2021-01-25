С. Березкин: Статус древнего исторического поселения позволяет Рыбинску претендовать на включение в «Золотое кольцо России»

Source: Russia – Council of the Federation

Город может войти в главный российский туристический маршрут, считает сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в ходе рабочей поездки в регион посетил город Рыбинск.

Рыбинск – второй по величине город Ярославской области, крупный промышленный, научно-технический, исторический и культурный центр, имеющий большой потенциал, рассказал сенатор.

Город преображается, видно, с какой любовью и заботой власть и общественность занимаются сохранением культурного наследия

«Город преображается, видно, с какой любовью и заботой власть и общественность занимаются сохранением культурного наследия. Здесь есть что показать и российским, и зарубежным туристам. В этом году город отмечает свой 950-летний юбилей», — отметил Сергей Березкин.

По его мнению, важно помочь горожанам реализовать их мечту о включении Рыбинска в состав всемирно известного туристического маршрута «Золотое кольцо России». Статус древнего исторического поселения позволяет Рыбинску полноправно претендовать на это».

Этот вопрос сенатор обсудил с главой города Денисом Добряковым и представителями общественности. «Наметили цель и задачи, договорились об объединении усилий по укреплению туристической привлекательности Рыбинска».

Ранее на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» с предложением о включении Рыбинска в туристический маршрут «Золотое кольцо России» Сергей Березкин обратился к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой.

В рамках поездки сенатор осмотрел исторический центр города, посетил музей фортепиано и музей адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Сенатор вручил благодарность генеральному директору частного учреждения культуры сохранения и развития культурных благ и ценностей «Этно-кузня» Дмитрию Кузнецову, который внес значительный вклад в туристический облик улицы Крестовой, получившей статус «Лучшей торговой улицы России».

Вместе с начальником штаба Юнармии Рыбинска и Рыбинского района Александром Мышкаревым парламентарий провел встречу с юнармейцами. «Будущее Рыбинска – это несомненно его молодежь, в этом убедился, посетив Рыбинский кадетский корпус. Ребята живо интересовались моей работой в Совете Федерации, задавали серьезные вопросы», – отметил Сергей Березкин.

Сенатор также провел дистанционный прием граждан, ответил на вопросы, волнующие рыбинцев.

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