С. Кисляк: Мы планируем принять участие в наиболее значимых дискуссиях январской сессии ПАСЕ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы примут участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, которая пройдет в «гибридном» формате.

Российские сенаторы примут участие в открывающейся очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Январская сессия пройдет в г. Страсбурге (Франция) с 25 по 28 января текущего года.

Смотрите также

Об этом проинформировал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия возглавляющий сенатскую честь российской делегации в ПАСЕ.

В работе сессии примут участие сенаторы Российской Федерации Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Владимир Кожин, КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы Владимир Круглый, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Сергей Фабричный, ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Олег Алексеев, АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Дмитрий Василенко, ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области Денис Гусев, ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Валерий Пономарев, ПономаревВалерий Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Камчатского края Олег Ткач, ТкачОлег Поликарповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калининградской области Белан Хамчиев ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия и Ольга Хохлова. ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области

В соответствии с решением Бюро Ассамблеи сессия пройдет в «гибридном» формате. Александр Башкин и Владимир Круглый примут участие очно, другие российские сенаторы – дистанционно.

Как напомнил Сергей Кисляк, последний раз ПАСЕ собиралась очно в январе 2020 года, а все последующие сессии отменялись из‑за пандемии коронавируса.

Среди вопросов, вынесенных на обсуждение зимней сессии ПАСЕ, избрание Председателя Ассамблеи и его заместителей, выборы заместителя Генерального секретаря Совета Европы, Генерального секретаря Парламентской ассамблеи

Сенатор сообщил, что среди вопросов, вынесенных на обсуждение зимней сессии ПАСЕ, избрание Председателя Ассамблеи и его заместителей, выборы заместителя Генерального секретаря Совета Европы, Генерального секретаря Парламентской ассамблеи.

Кроме этого в рамках сессии планируется обсудить доклад о деятельности Бюро и Постоянной комиссии, а также рассмотреть проекты резолюций «О вакцинации против COVID-19: этические, юридические и практические соображения», «Об ограничении деятельности НПО в государствах-членах Совета Европы», «Об исполнении постановлений Европейского суда по правам человека», «Об изменении Правил процедуры Ассамблеи в связи с принятой резолюцией ПАСЕ о дополнительной совместной процедуре между Комитетом министров и Парламентской ассамблеей в ответ на серьезное нарушение государством – членом своих уставных обязательств», «О ходе процедуры мониторинга Ассамблеи в 2020 году».

Согласно повестке дня январской сессии состоятся выступления Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, Комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, а также выступит Федеральный министр иностранных дел Германии, Председатель Комитета Министров Совета Европы Хайко Маас.

Как сообщил Сергей Кисляк, российские сенаторы готовы к работе на сессии ПАСЕ. «Делегация по‑прежнему будет осуществлять взаимодействие с конструктивно настроенными членами Ассамблеи, проявлять готовность работать вместе и по трудным сюжетам, но исключительно на равных. Мы планируем принять участие в наиболее значимых дискуссиях сессии. Сенаторы уже приступили к работе над поправками в документы ПАСЕ», — заявил законодатель.

MIL OSI