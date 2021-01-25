Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Плесецк25.01.2021 11:09

«Танины ракеты»: космическая традиция

Сегодня, 25 января, российские студенты отмечают Татьянин день или именуемый в нашей стране, как День студента. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». С тех пор святая Татьяна — покровительница всех студентов, а 25 января — их «профессиональный» праздник.

Ракетно-космическая промышленность Российской Федерации тоже имеет традицию, связанную с данным именем. Историю несколько лет назад рассказал заслуженный испытатель космической техники, лауреат Государственной премии, технический руководитель пусков с космодромов Байконур и Плесецк Михаил Фёдорович Шум.

«17 марта 1966 года впервые с космодрома Плесецк выводили на орбиту спутник на ракете-носителе „Восток-2М“. Незадолго до старта влюбленный военнослужащий срочной службы вывел на ракете имя своей возлюбленной — „Таня“. Пуск прошёл успешно, и традиция на космодроме прижилась: за три часа до пуска ракеты на покрытой толстым слоем инея ступени ракеты-носителя (ракета охлаждается жидким кислородом, поэтому иней держится и зимой, и летом) метровыми буквами выводят имя „Таня“.

Когда фермы обслуживания разведены, надпись на ракете хорошо видна. Имя на ракете выводят рукавицей — без неё руку можно обморозить, — и делает это один из военнослужащих боевого расчета при подготовке ракеты к пуску».

И вот уже более пятидесяти лет, как с Плесецка стартуют ракеты с именем «Таня»: новые поколения ракетчиков сохраняют эту замечательную традицию.

MIL OSI