Телефонный разговор с Президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором

Source: President of Russia – Kremlin

С обеих сторон отмечен конструктивный и взаимовыгодный характер российско-мексиканских отношений, которые успешно развиваются по различным направлениям.

Предметно обсуждена проблематика противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения эпидемической безопасности. Рассмотрены вопросы организации поставок в Мексику российской вакцины «Спутник V», а также подготовки в России профильных мексиканских специалистов-медиков.

В связи с диагностированием у Президента Мексики коронавируса Владимир Путин пожелал ему скорейшего и полного выздоровления.

Условлено о продолжении контактов.

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