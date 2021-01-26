А. Башкин: Давайте обсуждать реальные проблемы, а не надуманные обвинения в адрес России

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в дискуссии по вопросу «Исполнение постановлений Европейского суда по правам человека».

Представитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области принял участие в дискуссии по вопросу «Исполнение постановлений Европейского суда по правам человека».

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В своем выступлении сенатор призвал коллег в ПАСЕ обсуждать реальные и важные проблемы. Например, связанные с передачей международным судебным и арбитражным органам полномочий по рассмотрению споров на основании нератифицированных международных договоров. «Отсутствие ратификации международного договора означает отсутствие согласия законодательного органа на передачу спора в сферу компетенции международного судебного или арбитражного органа. Такое делегирование относится к исключительной прерогативе парламента», — подчеркнул Александр Башкин.

Сенатор полагает, что передача международному суду или арбитражу споров требует демократической легитимизации, возможной только путем ратификации соответствующего соглашения в установленном порядке.

По словам Александра Башкина, надуманность обвинений в адрес России доказывают очевидные факты. Например, за десять лет число жалоб, поданных в Европейский суд на Россию, сократилось в три раза. «13-й отчет Комитета министров СЕ об исполнении решений ЕСПЧ за 2019 год показывает, что с контроля КМСЕ снято 162 российских дела в связи с положительной оценкой работы российских властей по исполнению постановлений суда. Россия стала лидером по выплате справедливых компенсаций. Эта сумма составила 28 миллионов 547 тысяч евро», — проинформировал сенатор.

Особое внимание сенатор обратил на тех европарламентариев, кто критикует Конституцию России. «Тем, кто ее не прочитал, я сообщаю, что международные обязательства нашей страны определены в статье 15, которая гласит, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». «Где здесь слова о приоритете российских законов над международными договорами», — обратился он к коллегам из ПАСЕ.

Кроме этого, сенатор также обратил внимание на искаженное толкование статьи 79 Конституции. В связи с этим он напомнил о заключении Венецианской комиссии по нашему Основному закону. В пункте 67 заключения отмечается: «Будут ли и в какой степени предлагаемые поправки иметь неблагоприятные воздействие на выполнение Россией обязательств в рамках Европейской конвенции о защите прав человека зависит от того, в какой степени эти поправки будут применяться». При этом сенатор подчеркнул, что «за шесть лет существования этой нормы Конституционный Суд РФ вынес только по двум делам отрицательные решения из тысяч исполненных».

Члены российской делегации первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член этого Комитета СФ Александр Башкин и член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричной представили ряд содержательных, уточняющих поправок к проекту резолюции «Исполнение постановлений Европейского суда по правам человека».

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