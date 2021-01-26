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#НПО Лавочкина26.01.2021 13:00

Всероссийская акция «Время карьеры»

Одним из актуальных направлений работы Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») является деятельность по привлечению талантливых мотивированных студентов с целью развития кадрового потенциала предприятия. Ежегодно работники отдела подготовки и развития персонала принимают участие во всероссийских мероприятиях и акциях, направленных на установление сотрудничества и развитие тесных связей между образовательными организациями среднего и высшего образования и нашим предприятием. География такого сотрудничества широка: от Москвы и Московской области до Казани, Санкт-Петербурга и Томска.

В условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 особую актуальность приобрел онлайн-формат взаимодействия с образовательными организациями. Дистанционно проводятся мастер-классы, лекции, презентации. В одном из таких мероприятий — Всероссийской акции «Время карьеры», проводимой при поддержке президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей», — приняли участие работники отдела подготовки и развития персонала НПО Лавочкина. Акция объединила представителей работодателей различных организаций и компаний и студентов ведущих Томских вузов: ТУСУР, НИ ТГУ, НИ ТПУ.

Работники НПО Лавочкина представили студентам презентацию, рассказав об истории предприятия, основных направлениях деятельности и проектах, о карьерных перспективах и условиях работы в Обществе. Особое внимание было уделено вопросам прохождения практической подготовки — студенты получили исчерпывающую информацию о формате и регламенте проведения практики на предприятии.

Видеообращение для студентов Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники записал Алексей Кулаков, выпускник этого университета, а ныне — инженер-электроник отдела бортовых радиоэлектронных средств НПО Лавочкина. Алексей пожелал ребятам уверенно идти к поставленным целям, добиться успехов в обучении и в выбранной профессии.

Кроме того, для ребят был организован и проведён квиз — интеллектуальная викторина с необычными вопросами из различных областей знаний, в том числе и по космической тематике. Квиз получил положительные отклики не только студентов, принимавших участие в викторине, но и организаторов акции, наблюдавших за проведением мероприятий. По результатам игры были определены два лидера — Виктория Баладурина, студентка ТУСУРа, и Алина Мехович, студентка ТПУ. Подарки с фирменной символикой нашего предприятия были отправлены в Томск до новогодних праздников, а уже сегодня мы получили ответ от организаторов акции — подарки вручили победителям.

Подобные мероприятия играют ключевую роль в деле привлечения молодых и перспективных кадров на наше предприятие и в расширении зон сотрудничества и взаимодействия с образовательными организациями.

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