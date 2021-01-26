В Казани обсудили подготовку к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады 2022 года

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 января, в рамках рабочей поездки в Казань Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в заседании Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года. Заседание провёл президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Проведение Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в России в Казани – это большая честь и ответственность. Опыт Татарстана в организации крупных соревнований достоин самой высокой оценки, и нет сомнений, что мероприятие будет организовано и проведено на самом высоком уровне – как в части гостеприимства, так и по международным стандартам», – отметил Олег Матыцин.

В следующем году Россия впервые примет Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады. Мероприятие пройдёт в Казани с 22 по 28 января. Спортивная программа включает соревнования по семи видам спорта: сноуборду, флорболу, горнолыжному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам, шорт-треку и бегу на снегоступах. В Играх ожидается участие 2000 спортсменов и юнифайд-партнёров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран, а также около 3000 волонтёров.

«Важно – создать наследие Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани, и сейчас работа в этом направлении ведётся всеми федеральными ведомствами. Опыт, который есть у Казани в проведении Всемирной универсиады и других крупных спортивных событий, говорит о том, что наследие обязательно станет плодотворным для Российской Федерации», – сказал Олег Матыцин.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады помогут продемонстрировать всему миру, что движение Специальной Олимпиады находится вне политики.

«Наша главная задача – провести Игры Специальной Олимпиады на традиционно высоком уровне. С этой целью создан Республиканский оргкомитет по подготовке и проведению Игр в Казани», – сказал глава Татарстана. Он поблагодарил Олега Матыцина, по чьей инициативе в Правительстве Российской Федерации находится проект распоряжения об образовании федерального Оргкомитета по подготовке и проведению Игр.

Рустам Минниханов заявил, что уже сегодня идёт планомерная работа по подготовке к Играм, налажено тесное взаимодействие с Минспортом России.

С 3 по 8 февраля в Казани в рамках тестовых соревнований Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады пройдёт Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта.

В программе Спартакиады – шесть видов спорта: бег на снегоступах, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, шорт-трек.

В мероприятии планируется участие 600 спортсменов из 36 регионов России, а также 300 тренеров и представителей команд, 210 спортивных судей, 490 волонтёров, 100 представителей СМИ.

5 февраля на территории перед Казанским кремлём запланирована торжественная презентация логотипа Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года.

Фото: Марсель Бадыкшин / пресс-служба президента Республики Татарстан

Пресс-служба Минспорта России

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