В Москве на ГУМ-катке прошла традиционная Спортивная студенческая ночь

Source: Russia Ministry of Sport

25 января в День российского студенчества в Москве и других регионах России прошла традиционная Спортивная студенческая ночь. Мероприятие проводится ежегодно в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и направлено на пропаганду физической культуры и спорта среди студенческой молодёжи.

Центральной площадкой проведения фестиваля в столице стал ГУМ-каток на Красной площади, где собрались студенты из Москвы и других регионов. Для участников мероприятия были организованы различные викторины и конкурсы, массовое катание на коньках, эстафеты, бесплатные точки питания и выступления артистов.

В рамках мероприятия состоялся гала-матч по хоккею между командой «Красные Звёзды» и сборной Студенческой хоккейной лиги (СХЛ). За «Красных Звёзд» выступали, в частности, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Неверов, президент Континентальной хоккейной лиги, двукратный чемпион мира Алексей Морозов. В состав сборной СХЛ вошли Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, чемпион мира Алексей Яшин. Участниками команд стали представители Минспорта России, ректоры вузов, руководители студенческих хоккейных команд, игроки СХЛ, известные хоккеисты. Символическое вбрасывание шайбы перед началом игры произвёл президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Матч завершился со счётом 8:4 в пользу «Красных Звёзд».

Поддерживая команды на трибунах, студенты устроили настоящую Битву болельщиков, поборолись за лучшие кричалки и провели яркий конкурс флешмобов.

В этом году Спортивная студенческая ночь прошла во многих регионах страны. Для студентов были организованы различные физкультурно-спортивные мероприятия, мастер-классы известных спортсменов, выступления артистов и художественных коллективов различных жанров, образовательные площадки с участием популярных блогеров.

Организаторами Спортивной студенческой ночи выступают Минспорт России, Минобрнауки России, Российский студенческий спортивный союз, Ассоциация студенческих спортивных клубов России, АНО «Россия – страна возможностей» и Ассоциация поддержки и развития студенческого хоккея «Студенческая хоккейная лига» при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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