В Совете Федерации состоится 497-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступят Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Сбербанка Герман Греф.

На 497-м заседании Совета Федерации сенаторы рассмотрят изменения в Лесной кодекс РФ и отдельные законодательные акты в части совершенствования правового регулирования лесных отношений.

Документ был внесен заместителем Председателя СФ Юрием Воробьевым, ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области председателем Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексеем Майоровым, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия сенаторами РФ Людмилой Талабаевой ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края и Татьяной Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай а также депутатами Государственной Думы.

Федеральный закон подготовлен в целях реализации перечня поручений Президента РФ по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Документ направлен на совершенствование правоотношений в сфере заготовки, транспортировки и продажи древесины, обеспечение достоверного учета качественных и количественных характеристик лесных ресурсов, формирование полных и достоверных данных о лесах и об их использовании в федеральной государственной информационной системе лесного комплекса.

В повестке заседания — ратификация Соглашения между Правительством РФ и Международным инвестиционным банком об условиях его пребывания на территории России. Соглашение было подписано в феврале 2020 года, оно направлено на развитие сотрудничества между Правительством РФ и Международным инвестиционным банком, обеспечение благоприятных условий деятельности банка, его отделений и представительств в России.

Сенаторы рассмотрят проект Постановления Совета Федерации «О мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам» по итогам состоявшегося в верхней палате «правительственного часа» с участием Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

На 497-м заседании СФ Министр просвещения РФ Сергей Кравцов расскажет о ходе реализации национального проекта «Образование» и ответит на вопросы сенаторов.

В рубрике «Время эксперта» перед парламентариями выступит Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Будут заслушаны отчеты о работе за 2020 год комитетов СФ по экономической политике, по бюджету и финансовым рынкам, по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, временных комиссий СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, по информационной политике и взаимодействию со СМИ, а также полномочных представителей верхней палаты в органах власти и структурах гражданского общества.

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