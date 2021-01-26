Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Президент РФ#Владимир Путин26.01.2021 17:53

В Химках открыта дорожная развязка, построенная по просьбе коллектива НПО Энергомаш

Сегодня, 26 января 2021 года, с участием Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина состоялось открытие транспортной развязки, соединившей две части Химок. Поручение о ее строительстве Владимир Путин дал руководству Московской области после встречи с трудовым коллективом Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит состав Госкорпорации «Роскосмос») 12 апреля 2019 года. От лица работников предприятия просьбу Президенту России озвучила Яна Лопухова, контрольный мастер бюро технического контроля гальванического цеха.

На строительство нового дорожного объекта, соединившего улицы 9 Мая и Репина, ушло около года. В течение этих месяцев химчане следили за ходом работ. Для изготовления центрального пролета арочной конструкции использовано около 1300 тонн металлоконструкций. Яна Лопухова принимала участие в церемонии открытия дорожной развязки и от имени всего коллектива НПО Энергомаш поблагодарила строителей за быстро возведенный мост. Проблема пробок в Химках имеет многолетнюю историю, существовавшая дорожная инфраструктура имела слабую пропускную способность. В пробках ежедневно стояли тысячи автомобилей и общественный транспорт.

«Из-за этой транспортной проблемы существовала большая сложность привлечения в НПО Энергомаш квалифицированных сотрудников, — прокомментировал событие генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов. — Трудовой коллектив благодарит Владимира Владимировича Путина, руководство Московской области, строителей за эффективное решение вопроса в максимально сжатые сроки».

Благодаря открытию моста через Ленинградское шоссе упростится транспортное сообщение между старыми и новыми Химками и прилегающими микрорайонами, проще будет добираться до работы и обратно работникам крупнейших химкинских предприятий — НПО Энергомаш, НПО Лавочкина и МКБ Факел. Возможно, станут короче автомобильные пробки на Ленинградском шоссе, на химкинских проспектах Мира и Юбилейном, на улице Маяковского. Через новый мост будут перенаправлены несколько автобусных маршрутов. Об этом сообщила администрация Химок.

MIL OSI