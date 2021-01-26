«Газпром» и ТМК обсудили разработку инновационных труб для месторождений

Source: Gazprom in Russian

Релиз

26 января 2021, 19:30

Состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Совета директоров ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) Дмитрия Пумпянского.

Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества.

Отмечено, что в 2020 году на фоне ограничительных мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, производство и отгрузка труб в адрес «Газпрома» обеспечены в необходимые сроки.

Отдельное внимание уделено уникальным технологическим разработкам ТМК, в том числе импортозамещающим, в интересах «Газпрома». В частности, речь шла о трубной продукции премиального класса — с высокотехнологичными резьбовыми соединениями последнего поколения — для эффективной и безопасной добычи углеводородов в экстремальных условиях. Серийное производство таких труб было освоено ТМК по инициативе «Газпрома» в рамках специального договора под гарантированные объемы поставок будущих лет. В настоящее время трубы применяются на Ковыктинском и Чаяндинском месторождениях.

В целом за последние пять лет благодаря сотрудничеству с «Газпромом» ТМК выполнила комплексные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, модернизировала производственную базу, освоила выпуск более десяти новых видов трубной продукции. В том числе, это импортозамещающие обсадные и насосно-компрессорные трубы из коррозионностойких хромоникелевых сплавов и стойкой к углекислотной коррозии стали типа 13Cr. При этом производство как самих труб, так и трубной заготовки для них впервые было полностью локализовано в России. Проведенная работа способствовала 100-процентному обеспечению потребности «Газпрома» в премиальной трубной продукции за счет возможностей отечественной промышленности.

Стороны констатировали, что механизм договоров под гарантированные объемы поставок будущих лет в очередной раз подтвердил свою эффективность. Он позволяет российским предприятиям в рамках инновационной деятельности развивать собственное производство продукции высокого качества, отвечающей требованиям «Газпрома».

Алексей Миллер и Дмитрий Пумпянский также обсудили планы дальнейшей совместной деятельности компаний. Для новых месторождений «Газпрома» предполагается освоение производства продукции с не имеющими аналогов характеристиками. Это трубы с быстросборными соединениями для морской добычи, высокопрочные сероводородостойкие трубы и трубы с высокомоментными соединениями, позволяющими строить скважины протяженностью до 15 км.

Управление информации ПАО «Газпром»

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