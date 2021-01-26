Гонка между вакцинами и вирусом на фоне расходящихся траекторий подъема

Source: IMF – News in Russian

Гита Гопинат

26 января 2021 г.

(Фото: Mongkolchon-Akesin/iStock by Getty Images)

Всего за три месяца со времени выхода нашего последнего прогноза в октябре количество зарегистрированных смертей от COVID-19 удвоилось и достигло более 2 миллионов, поскольку новые волны заболеваний во многих странах вызвали увеличение темпов распространения инфекции до уровня, существенно превышающего прошлые пиковые показатели. За эти же три месяца достигнуты непредвиденно большие успехи по целому ряду вакцин, и в некоторых странах начались масштабные мероприятия по вакцинации. Сейчас многое зависит от исхода этой гонки между мутирующим вирусом и вакцинами, призванными остановить пандемию, а также от способности мер политики обеспечить действенную поддержку до того, как это произойдет. Сохраняется огромная неопределенность, и перспективы сильно различаются между странами.

Прогнозы нашего последнего выпуска «Перспектив развития мировой экономики» предусматривают рост мировой экономики на уровне 5,5 процента в 2021 году, что на 0,3 процентного пункта выше, чем в октябрьском прогнозе, а затем его небольшое замедление до 4,2 процента в 2022 году. Пересмотр прогноза на 2021 год в сторону повышения отражает положительное влияние начала вакцинаций в некоторых странах, дополнительную поддержку со стороны мер политики в конце 2020 года в таких странах, как США и Япония, и ожидаемое повышение активности в отраслях с высокой интенсивностью личных контактов по мере угасания кризиса здравоохранения. Однако эти положительные факторы частично компенсируются несколько менее благоприятными перспективами на самое ближайшее время, поскольку меры, предпринятые для сдерживания распространения вируса, вызывают снижение экономической активности.

Этот прогноз связан с весьма высокой неопределенностью. Больший успех в проведении вакцинации и лечении, а также дополнительная поддержка со стороны мер политики могут привести к повышению темпов роста, в то время как медленное разворачивание применения вакцин, мутации вируса и преждевременное прекращение мер поддержки могут ухудшить показатели роста. Если материализуются риски снижения роста, ужесточение финансовой конъюнктуры может усилить спад, в то время как уровень государственной задолженности и задолженности предприятий во всем мире является рекордно высоким.

Неполнота восстановления экономики

Прогнозируемый подъем экономического роста в текущем году следует за глубоким спадом 2020 года. Хотя, согласно оценкам, произошедший обвал (-3,5%) оказался несколько менее серьезным, чем предполагалось в наших предыдущих прогнозах (-4,4%), что объясняется более активным, чем ожидалось, ростом во второй половине прошлого года, он остается самым глубоким спадом мировой экономики в условиях мирного времени со времен Великой депрессии. Поскольку восстановление экономики оказывается неполным, в 2021 году ожидается, что доходы на душу населения более чем в 150 странах будут ниже уровня 2019 года. В 2022 году число таких стран уменьшится лишь ненамного, примерно до 110. Согласно прогнозам, кумулятивные потери объема производства за 2020–2025 годы составят 22 трлн долларов по сравнению с уровнем, который прогнозировался до пандемии, что остается существенной величиной.

Сильное расхождение внутри стран и между странами

Активность прогнозируемого подъема также сильно различается между странами, и ожидаются существенные расхождения в потерях объема производства по сравнению с прогнозом до COVID. Китай вернулся по данному показателю к уровню прогнозов до пандемии раньше всех других крупных стран — в четвертом квартале 2020 года. В США ожидается превышение уровня, отмечавшегося до COVID, в текущем году, намного раньше, чем это прогнозируется в случае зоне евро. Учитывая что в странах с развитой экономикой в целом предполагается более быстрое восстановление, есть риск попятной динамики в достигнутом за последнее десятилетие сближении уровней доходов. Ожидается, что у более 50 процентов стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, которые приближались к уровню доходов на душу населения стран с развитой экономикой в последние десять лет, в период 2020–2022 годов произойдет увеличение этого разрыва.

Более высокие темпы подъема в странах с развитой экономикой частично объясняются предоставлением более широкой государственной поддержки и более ранним доступом к вакцинам, чем во многих развивающиеся странах. Особенно сложные перспективы складываются у стран — экспортеров нефти и стран, опирающихся на туризм, учитывая сдержанные перспективы в отношении цен на нефть и ожидаемую медленную нормализацию международных поездок.

Даже в пределах отдельных стран бремя кризиса распределяется неравномерно между группами населения, и это привело к увеличению неравенства. Непропорционально более значительные потери в уровне доходов испытали работники с более низким уровнем образования, молодежь, женщины и занятые в неформальном секторе. Ожидается, что за 2020–2021 годы численность людей, живущих за чертой крайней бедности, увеличится почти на 90 млн человек, поворачивая вспять тенденции последних двадцати лет.

Меры политики для усиления подъема и придания ему всеобъемлющего характера, устойчивости к потрясениям и большей экологической ориентации

Если вакцины и средства лечения окажутся действенными против новых штаммов вируса, возможно, удастся выйти из кризиса с меньшим долговременным ущербом, чем мы опасались, и остановить дальнейшее расхождение в перспективах между странами и в пределах стран. Однако для этого потребуется намного больше усилий в сфере мер политики.

Во-первых, мировому сообществу необходимо принять оперативные меры, чтобы обеспечить быстрый и широкий доступ к прививкам и средствам лечения во всем мире для устранения существующего на данный момент значительного неравенства в доступе. Для этого потребуется наращивание производства и увеличение финансирования механизма COVAX и средств доставки вакцин в более бедные страны. В пользу этого есть неоспоримые экономические доводы и аргументы, касающиеся здравоохранения. Новые штаммы вируса служат напоминанием о том, что пандемия не закончится до тех пор, пока она не закончится везде, и, по нашим оценкам, ускоренный прогресс в преодолении кризиса здравоохранения приведет к кумулятивному повышению мировых доходов на 9 трлн долларов за 2020–2025 годы, что принесет выгоды всем странам, и примерно 4 трлн долларов из этой суммы придется на страны с развитой экономикой.

Во-вторых, если отмечаются всплески заражения вирусом, следует продолжать целевые меры экономической поддержки домашних хозяйств и компаний, чтобы сохранить у людей средства к существованию и не допустить банкротства жизнеспособных в иных отношениях компаний, что создаст условия для более быстрого восстановления экономики после устранения сдерживающих факторов. В странах с ограниченным бюджетным потенциалом необходимо направлять расходы прежде всего на здравоохранение и трансферты бедным. Когда заболеваемость окажется на устойчиво снижающейся траектории с расширением иммунитета к вирусу, меры поддержки могут постепенно сокращаться за счет ограничения их параметров с течением времени, что создаст стимулы для перемещения рабочей силы и уменьшит риск негативного влияния на производительность со стороны компаний, продолжающих функционировать только благодаря мерам поддержки.

Если позволяет пространство для маневра в политике, высвободившиеся ресурсы могут быть перенаправлены на поддержку подъема. Приоритетными направлениями являются расходы на образование для устранения отката в накоплении человеческого капитала, переход на цифровые технологии для повышения роста производительности и «зеленые» инвестиции для создания рабочих мест и ускорения перехода к новой, ориентированной на климат экономике. Синхронизированные экологически ориентированные государственные инвестиции в крупнейших странах, у которых есть бюджетное пространство для такого маневра, может повысить эффективность индивидуальных мер в отдельных странах и усилить трансграничные вторичные эффекты через торговые связи.

В-третьих, в этот период высокой неопределенности требуется обеспечивать финансовую стабильность. Денежно-кредитная политика должна сохранять адаптивную направленность, чтобы поддерживать подъем, если отсутствует опасность высокой инфляции, уделяя пристальное внимание сдерживанию факторов риска, которые, вероятно, возникнут вследствие рекордно низких процентных ставок. Когда введенные в связи с пандемией меры, такие как моратории на выплаты по кредитам, будут в конечном счете отменены, возможно увеличение количества банкротств и объема необслуживаемых кредитов, что способно подтолкнуть уже неустойчивые банковские системы к критической ситуации. В странах следует разрабатывать особые основы внесудебной реструктуризации для более оперативного рассмотрения дел о банкротстве, чтобы не возникало нарушений в кредитной деятельности на уровне экономики. Бюджетные расходы и падение объема производства привели к увеличению суверенных долговых обязательств до рекордно высокого уровня. Низкие процентные ставки в сочетании с прогнозируемым восстановлением роста в 2021 году приведут во многих странах к стабилизации уровня долга, и в то же время всем странам пойдет на пользу применение среднесрочных бюджетных основ, призванных обеспечивать устойчивость долговой ситуации.

И наконец, мировому сообществу необходимо прилагать дополнительные усилия к тому, чтобы помочь более бедным странам бороться с кризисом и избежать сильного отставания в достижении своих целей в области устойчивого развития. Резкое смягчение денежно-кредитной политики крупнейшими центральными банками улучшило условия финансирования для многих стран в развивающемся мире. Но при этом есть и другие страны, сталкивающиеся с более жесткими ограничениями, которым потребуется дальнейшая международная поддержка в форме грантов, льготных ссуд и мер по облегчению бремени задолженности, а в некоторых случаях прямой реструктуризации долга в рамках новых Общих основ, согласованных Группой 20-ти.

Перед лицом беспрецедентной глобальной проблемы мировому сообществу необходимо действовать прямо сейчас, чтобы обеспечить повсеместную победу над пандемией, повернуть вспять тенденцию к расхождению перспектив между странами и в пределах стран и добиться дальнейшего обустройства мира ради более благополучного, экологически устойчивого и социально интегрированного будущего.

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Гита Гопинат — экономический советник и директор Исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ). Она находится в отпуске для деятельности в общественных интересах из экономического факультета Гарвардского университета, где она является профессором международных исследований и экономики, стипендиатом фонда Джона Званстра.

Исследования г-жи Гопинат, которые посвящены международным финансам и макроэкономике, публиковались во многих ведущих экономических журналах. Она является автором многочисленных научных статей по вопросам обменных курсов, торговли и инвестиций, международным финансовым кризисам, денежно-кредитной политике, долгу и кризисам в странах с формирующимся рынком.

Она является одним из редакторов текущего выпуска серии Handbook of International Economics (Справочник по международной экономике), а доэтогобыла соредактором журнала American Economic Review и руководящимредактором журнала Review of Economic Studies. Ранее онатакжебыла содиректором программы международных финансов и макроэкономики в Национальном бюро экономических исследований (НБЭИ),приглашенным исследователем в Федеральном резервном банке Бостона и членом группы экономических советников Федерального резервного банка Нью-Йорка. В 2016–2018 годах она была экономическим советником Главного министра штата Керала, Индия. Она также входила в Консультативную группу видных деятелей Министерства финансов Индии по вопросам Группы 20-ти.

Г-жа Гопинат является избранным членом Американской академии гуманитарных и естественных наук, членом Эконометрического общества и лауреатом премии выдающемуся выпускнику Университета штата Вашингтон. В 2019 году журнал Foreign Policy назвал ее одним из Ведущих мировых мыслителей, в 2014 году МВФ признал ее одним из 25 ведущих экономистов в возрасте до 45 лет, а в 2011 году Всемирный экономический форум включил ее в клуб молодых мировых лидеров (YGL). Правительство Индии присудило ей награду Pravasi Bharatiya Samman, являющуюся высшим признанием заслуг для индийцев, проживающих за рубежом. До прихода на работу в Гарвардский университет в 2005 году она была доцентом экономики в Школе бизнеса имени Бута Чикагского университета.

Г-жа Гопинат родилась в Индии. Она является гражданкой США, а также имеет заграничное гражданство Индии. Она получила степень доктора экономики в Принстонском университете в 2001 году, а до этого — степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Леди Шри Рам и степени магистра гуманитарных наук в Делийской школе экономики и Университете штата Вашингтон.

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