Г. Орденов: Создается правовая база для совместных инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли России

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию продолжает работу над законопроектом о соглашениях, заключаемых при осуществлении деятельности по разработке месторождений углеводородного сырья.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию продолжает работу над внесенным Правительством РФ проектом федерального закона «О соглашениях, заключаемых при осуществлении деятельности по разработке месторождений углеводородного сырья, и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», принятом Государственной Думой в первом чтении 20 января 2021 г.

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Об этом сообщил член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов. ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области

«Законопроект направлен на создание правовых условий для реализации инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли России путем осуществления юридическими лицами совместной деятельности по разработке участков недр», — отметил сенатор.

Геннадий Орденов обратил внимание, что на сегодняшний день в российском законодательстве отсутствует правовая база таких отношений. «Новый законопроект предусматривает возможность заключения соглашений о сервисных рисках, и соглашений об управлении финансированием при разработке месторождений углеводородного сырья», — пояснил парламентарий.

Кроме того, уточнил он, устанавливается правило о солидарной ответственности сторон соглашения о сервисных рисках.

Также проектом вносятся изменения в статью 9 Закона Российской Федерации «О недрах», предоставляющие недропользователям право осуществлять пользование недрами с привлечением на определенных условиях других лиц, и в статью 27 в части сохранения за пользователем недр прав на геологическую информацию, полученную с привлечением средств третьих лиц.

Как считает Геннадий Орденов, проект закона позволит создать эффективные инструменты для привлечения инвестиций в геологическое изучение и разведку месторождений углеводородного сырья. Это повысит привлекательность российской нефтегазовой отрасли для внутренних и внешних инвесторов, отметил сенатор.

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