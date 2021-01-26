Source: Russia – Council of the Federation

Профильный Комитет СФ рекомендует палате одобрить внесение изменений в Лесной кодекс РФ в части совершенствования правового регулирования лесных отношений.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел заседание Комитета СФ.

Сенаторы обсудили Федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных отношений», принятый Государственной Думой.

Смотрите также

По словам Алексея Майорова, указанный закон принят в целях выполнения поручений Президента РФ по итогам состоявшегося 29 сентября 2020 г. совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, в соответствии с постановлением Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства».

Глава Комитета СФ напомнил, что проект данного федерального закона был внесен сенаторами Российской Федерации Юрием Воробьевым, ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Алексеем Майоровым, Людмилой Талабаевой, ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Татьяной Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай депутатами Государственной Думы.

Закон устанавливает запрет на транспортировку древесины, ее хранение, производство продукции ее переработки древесины, если такие сведения не внесены в государственный лесной реестр

Сенатор пояснил, что закон предусматривает создание федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС) с обеспечением прослеживаемости древесины от ее заготовки до производства продукции ее переработки, в том числе в случае вывоза продукции из Российской Федерации. «Правила учета устанавливаются, в частности, в отношении древесины, полученной при использовании лесов и при осуществлении мероприятий по их сохранению, транспортируемой древесины и продукции ее переработки, а также размещенной в местах ее складирования и так далее», — сказал Алексей Майоров, отметив, что учет будет проводиться уполномоченным федеральным органом путем внесения в государственный лесной реестр сведений, предусмотренных Лесным кодексом, в том числе об объеме, видовом и сортиментном составе древесины. «Кроме этого закон устанавливает запрет на транспортировку древесины, ее хранение, производство продукции ее переработки древесины, если такие сведения не внесены в государственный лесной реестр», — подчеркнул сенатор.

Он пояснил, что транспортировка древесины и продукции ее переработки любым видом транспорта допускается после формирования в государственном лесном реестре или с помощью специализированного программного обеспечения электронного сопроводительного документа.

Парламентарий уточнил, что производство продукции переработки древесины допускается исключительно на объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры, сведения о которых внесены в государственный лесной реестр.

Алексей Майоров уточнил, что Лесной кодекс РФ дополняется новой главой 101 «Государственный лесной реестр», в которой определяются порядок ведения государственного лесного реестра, состав содержащихся в нем сведений и документов. Его ведение осуществляется в электронной форме на единой электронной картографической основе. «Замечания Комитета, высказанные на стадии рассмотрения законопроекта, были в целом учтены в поправках Правительства РФ», — подчеркнул парламентарий.

Обращая особое внимание на контроль в этой сфере, глава Комитета СФ подчеркнул, что законом предусмотрен в 2021 году в отдельных субъектах Российской Федерации эксперимент по осуществлению уполномоченным федеральным органом исполнительной власти федерального государственного надзора.

«В настоящее время на федеральном уровне будет проводиться дополнительный контроль в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней. А в отдельных регионах и лесной надзор в порядке эксперимента переведен на федеральный уровень. Посмотрим, что покажет эксперимент», — сказал парламентарий.

Сенатор особо отметил, что в соответствии с перечнем нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона, потребуется принятие 27 подзаконных актов (в том числе 12 правительственных актов и 15 ведомственных).

По итогам обсуждения Комитет СФ рекомендовал верхней палате парламента одобрить этот Федеральный закон на пленарном заседании в среду.

Алексей Майоров

1 из 12

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

2 из 12

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

3 из 12

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

4 из 12

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

5 из 12

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

6 из 12

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

7 из 12

Олег Алексеев и Владимир Лебедев

8 из 12

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

9 из 12

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

10 из 12

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

11 из 12

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

12 из 12

В ходе заседания Алексей Майоров проинформировал, что в адрес Комитета поступают обращения сенаторов о реализации Государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», особенно в части ее финансового обеспечения. «Недостаточность финансирования мероприятий Госпрограммы вызывает большую озабоченность и у нас, и у коллег-сенаторов», — заявил Алексей Майоров. «Этот вопрос мы держим на постоянном контроле, наши предложения по обеспечению финансирования Госпрограммы в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в первоначальной ее редакции, были учтены в соответствующем Постановлении Совета Федерации», — добавил сенатор.

«Мы понимаем, что экономическая ситуация непростая, но сокращение финансирования из средств федерального бюджета и по условиям софинансирования из других источников, ставит под угрозу исполнение целевых показателей Госпрограммы, и как следствие – развитие сельских территорий в целом», — подчеркнул законодатель.

В этой связи, сообщил он, принято решение провести 2 февраля этого года внеплановое совещание на тему «О ходе реализации Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Предварительные итоги 2020 года и перспективы».

MIL OSI