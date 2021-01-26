Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Корпоративная Академия Роскосмоса26.01.2021 11:46

Конференция по наставничеству в ракетно-космической отрасли

Руководители кадровых служб предприятий российской ракетно-космической отрасли и работники, отвечающие за развитие направления наставничества как одного из ключевых инструментов развития кадрового потенциала, определят параметры системы наставничества в дочерних организациях Госкорпорации «Роскосмос» с учетом отраслевой специфики.

В работе конференции по наставничеству примут участие эксперты из ГРЦ Макеева, ИСС имени Решетнева, НПО Энергомаш, РКЦ «Прогресс» и НИИ командных приборов. Это начало большого проекта, в ходе которого будет проанализирован опыт лучших практик, реализованных на предприятиях. Сформирована единая политика и методология наставничества в Госкорпорации «Роскосмос».

Проработка параметров системы наставничества и её внедрение будет проведено на выбранных пилотных площадках, итогом анализа результатов работы которых станет разработка отраслевого положения о наставничестве для всей отрасли.

Конференция состоится 27-28 января 2021 года в дистанционном формате на онлайн-платформе АНО «Корпоративная Академия Роскосмоса».

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