Source: Russia Federal Space

#Главкосмос Пусковые Услуги#Главное#CAS500#CAS500-1#Космодромы#Байконур26.01.2021 13:20

Космический аппарат CAS500-1 доставили на Байконур

Космический аппарат Корейского института аэрокосмических исследований (КАРИ) CAS500-1 доставлен на площадку № 31 космодрома Байконур. Самолет Ан-124-100 с аппаратом и наземно-вспомогательным оборудованием приземлился в аэропорту Крайний (г. Байконур), откуда груз был перегружен и доставлен на космодром, где будет проходить дальнейшая подготовка, заправка и интеграция с разгонным блоком «Фрегат».

Основная миссия космического аппарата CAS500-1 заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система дистанционного зондирования Земли высокого разрешения).

18 января на космодром Байконур были доставлены разгонный блок «Фрегат» и космические аппараты компаний: Astroscale — ELSA-d, Axelspace — 3 GRUS и аппарат префектуры Фукуи, Mohamed Bin Rashid Space Center — DMSAT-1, GAUSS — UNISAT-7, участвующих в запуске.

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Корейский институт аэрокосмических исследований — основная организация Южной Кореи в области освоения космоса. КАРИ является разработчиком, производителем и оператором различных типов космических аппаратов.

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