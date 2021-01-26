Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ИСРД26.01.2021 08:02

Лучшие системные решения и практики будут использоваться для развития СМК предприятий ИСРД

В конце декабря 2020 года в Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоялось очередное заседание Координационного совета по качеству интегрированной структуры ракетного двигателестроения. В нем приняли участие специалисты НПО Энергомаш, Конструкторское бюро химавтоматики, Протон-ПМ, Научно-исследовательского института машиностроения, а также вошедших в 2020 году в интегрированную структуру воронежского «Турбонасос» и калининградского ОКБ «Факел».

Открыл заседание совета исполняющий обязанности заместителя генерального директора — директора по качеству Денис Фофанов.

«Формирование интегрированной структуры практически завершается, в связи с этим одной из важнейших задач, стоящих перед управляющей компанией НПО Энергомаш, является регламентация и унификация корпоративных процессов управления качеством. Одним из них является процесс принятия единых для ИСРД Политики и Целей в области качества», — отметил Денис Фофанов.

Координационный совет рассмотрел доклады заместителей директоров по качеству организаций ИСРД о результатах работы по декомпозиции Целей в области качества на 2021 год — их детальной проработке, разделении каждой цели на небольшие взаимосвязанные задачи — в соответствии с корпоративным Положением, а также предложения по улучшению дальнейшей работы организаций ИСРД в данной области. Достигнутые результаты Координационный совет в целом оценил положительно.

С докладом о результатах аудитов организаций ИСРД, проведенных в 2020 году отделом аудиторов НПО Энергомаш, выступил начальник отдела Андрей Антонов:

«Важным результатом аудитов 2020 года стали лучшие, выявленные в отдельных организациях ИСРД, системные решения, решения вопросов обеспечения качества, практики организаций, которые могут оказывать положительное влияние на результативность СМК. Выявленные лучшие практики целесообразно использовать для развития и совершенствования СМК всех организаций ИСРД».

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