Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#ExoMars-202226.01.2021 09:30

На Байконур доставлен макет аппарата ExoMars-2022

18 января 2021 года специалистами Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») обеспечена доставка на космодром Байконур габаритно-заправочного макета космического аппарата ExoMars-2022. Он предназначен для участия в комплексных испытаниях технического комплекса космического аппарата на космодроме, который обеспечит его подготовку к запуску в 2022 году.

В ходе данных испытаний летом 2021 года будет отработана вся технология работ с изделием на космодроме, включая операцию заправки топливом десантного модуля.

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Миссия ExoMars-2022 — второй этап крупнейшего совместного проекта Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведению геологических исследований и поиска следов возможного существования жизни на планете. Он откроет новый этап исследования космоса для мирового научного сообщества.

Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина является головным исполнителем и координатором работ с российской стороны, а также разработчиком и изготовителем десантного модуля и посадочной платформы. Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» в сентябре-октябре 2022 г. Этот период выбран с учётом баллистических условий, которые позволяют осуществлять запуск с Земли к Марсу каждые два года.

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