О встрече Посла Беларуси А.Конюка с Вице-премьером Армении

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

26 января 2021 г.



26 января 2021 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк был принят Вице-премьером Армении Мгером Григоряном по случаю начала Послом Беларуси дипломатической миссии.

Фото: Пресс-служба Правительства Армении

В рамках встречи обсужден широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Армении. Собеседники отметили существующий потенциал для расширения белорусско-армянских торговых и кооперационных связей и согласились с важностью использования преимуществ, предоставляемых участием обеих стран в Евразийском экономическом союзе.

Стороны выразили уверенность в продолжении эффективного сотрудничества между двумя дружескими государствами.

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