Source: Russia Ministry of Sport

25 января в Москве на территории ГУМ-катка в рамках Спортивной студенческой ночи состоялась встреча Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина и Министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова с активистами студенческих спортивных клубов, студентами – участниками проекта «ТопБЛОГ», ректорами вузов и руководителями студенческих спортивных лиг.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, исполнительный директор Ассоциации студенческих спортивных клубов Евгения Бычкова.

Участники встречи обсудили развитие студенческого спорта в стране, в частности, проведение в 2021 году Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК.ФЕСТ», инициативу создания методического центра, который будет реализовывать образовательные программы для студенческих спортивных лиг и клубов, а также включение в мониторинговые показатели эффективности деятельности вузов работу студенческих спортивных клубов.

В ходе встречи было подписано Соглашение о развитии студенческого спорта между Министерством спорта Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и Российским студенческим спортивным союзом.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон, направленное на вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, укрепление их здоровья, создание условий для самореализации, обеспечение подготовки и участия обучающихся в региональных, общероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях.

«Развитие студенческого спорта является одним из приоритетов в деятельности Минспорта России. Студенты – наше будущее, – подчеркнул Олег Матыцин. – Спорт и образование – это неразрывные составляющие. Задача государственной политики – создать максимально комфортные условия студентам для занятий спортом как на федеральном, так и региональном уровнях».

«Спорт, наука и высшее образование немыслимы друг без друга. Вместе они формируют характер и позволяют студентам проявлять его лучшие черты. Спортивная экосистема развита в университетах всего мира. Важно, чтобы все, кто приходит на университетские спортивные площадки в российских вузах, чувствовали себя комфортно и имели возможность совершенствоваться», – сказал Валерий Фальков.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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