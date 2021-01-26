Построено 98 км участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения

Source: Gazprom in Russian

Релиз

26 января 2021, 17:00

Сегодня в Иркутске заместитель Председателя Правления — начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провели расширенное совещание.

На мероприятии, в частности, был рассмотрен ход работ по формированию Иркутского центра газодобычи. Отмечено, что обустройство на полное развитие Ковыктинского месторождения — базового для этого центра — ведется по графику. Продолжается эксплуатационное бурение, идет отсыпка площадок для первоочередных кустов скважин и двух установок комплексной подготовки газа, строительство подъездных автодорог.

В конце 2022 года начнется подача газа Ковыктинского месторождения в магистральный газопровод «Сила Сибири». Для этого «Газпром» ведет строительство участка «Силы Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения (Якутия). В настоящее время из 803 км линейной части сварено, уложено и засыпано 98 км (12% протяженности участка).

Справка

2 декабря 2019 года начались первые в истории трубопроводные поставки российского газа в Китай по «восточному» маршруту — газопроводу «Сила Сибири».

К началу поставок по этому маршруту «Газпром» построил участок газопровода «Сила Сибири» протяженностью около 2200 км от Якутии до границы с КНР в районе г. Благовещенска. Завершил сооружение приграничной компрессорной станции «Атаманская» и трансграничного участка, включающего двухниточный подводный переход через р. Амур.

В настоящее время газ в «Силу Сибири» поступает с крупнейшего в Якутии Чаяндинского месторождения (извлекаемые запасы газа — 1,2 трлн куб. м).

Ковыктинское месторождение — крупнейшее на Востоке России. Извлекаемые запасы газа — 1,8 трлн куб. м.

Управление информации ПАО «Газпром»

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