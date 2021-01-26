С. Кисляк: Мы нацелены на конструктивную работу в ПАСЕ, но только на равных условиях со всеми делегациями

Source: Russia – Council of the Federation

Российская делегация приступила к работе на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Российская делегация приступила к работе на очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в «гибридном» формате, проинформировал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, глава сенатской части делегации России Сергей Кисляк. КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия

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Подводя итоги первого дня работы Ассамблеи, сенатор сообщил, что Председателем Ассамблеи вновь избран бельгийский парламентарий Хендрик Дамс. «Вице-спикером Парламентской ассамблеи переизбран глава нашей делегации, заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой», — подчеркнул сенатор.

Вице-спикером Парламентской ассамблеи переизбран глава нашей делегации, заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой

Сергей Кисляк с сожалением отметил, что в начале заседания полномочия российской делегации были оспорены по инициативе главы украинской делегации . «В этой связи 28 января на пленарном заседании Ассамблеи состоится обсуждение проекта резолюции по данному вопросу, который поручено подготовить Комиссии по мониторингу и Комиссии по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам», — пояснил Сергей Кисляк.

«Мы готовы работать в Ассамблее конструктивно и продуктивно, но только на равных условиях с другими делегациями», — подчеркнул парламентарий. «Наша работа в ПАСЕ будет невозможна даже при частичных ограничениях для нашей делегации», — подтвердил сенатор.

В ходе обсуждения проекта резолюции о ходе процедуры мониторинга Ассамблеи в 2020 году Сергей Кисляк выступил на заседании, подчеркнув, что на сегодняшний день этот механизм действует по застоявшейся схеме. «Это превратилось в бесконечный процесс, из которого нет выхода. И самое главное, что впереди не видно даже каких‑то признаков равного подхода ко всем странам-членам Ассамблеи». В этой связи сенатор еще раз подчеркнул в своем выступлении, что ПАСЕ уже давно необходимо переходить от странового к тематическому мониторингу.

Вместе с тем сенатор указал, что мониторинговый комитет игнорирует очень серьезные проблемы в целом ряде государств, которые входят в организацию. Например, такие, как негражданство для русскоязычных жителей прибалтийских государств, реабилитация нацизма в Латвии и Эстонии, агрессивное наступление Украины на языки меньшинств в своей стране.

«Кроме этого, считаю недопустимым, что к России каждый раз выдвигаются все новые требования по тем обязательствам, которых наша страна не брала на себя при вступлении в Совет Европы. Очевидно, что это неконструктивный подход и систему мониторинга надо менять», — подчеркнул сенатор.

К проекту резолюции о ходе процедуры мониторинга Ассамблеи российской делегацией был подготовлен ряд важных поправок, которые были представлены членом делегации Сергеем Фабричным. ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Благодаря системной и последовательной работе российских сенаторов принципиальная поправка, касающаяся выполнения Украиной обязательств по защите языковых прав национальных меньшинств, была включена в текст резолюции.

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