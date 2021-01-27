Антон Рубцов: «Газ будет играть ключевую роль в топливно-энергетическом балансе страны»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 27 января. – Минэнерго России формирует концепцию монетизации запасов газа Восточной Сибири, а также работает над актуализацией ресурсной базы с учётом различных возможностей использования газа, сообщил директор Департамента переработки нефти и газа министерства Антон Рубцов в выступлении на расширенном заседании Комитета Госдумы по энергетике на тему «Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2035 года».

В основе доработки Генсхемы должны лежать интересы государства, заключённые в том числе в создании дополнительной стоимости этого чистого природного ресурса, подчеркнул Антон Рубцов.

«В плюсе от этого будут все: и государство получит дополнительные налоговые сборы, и население сможет удовлетворить свой спрос на ресурс, и компании получат доступ к новым перспективным недрам», – пояснил директор департамента.

По его словам, работа над Генсхемой идет в нескольких направлениях, прорабатываются несколько сценариев развития ситуации и соответствующих им регуляторных действий.

«Базово мы закладываем повышение энергобезопасности за счёт стабильного бесперебойного экономически эффективного удовлетворения внутреннего спроса на газ. Мы понимаем также, что газ будет играть ключевую роль в топливно-энергетическом балансе страны – в результате применения Генсхемы должен произойти серьезный прирост разведанных запасов, добычи газа и его переработки. Кроме того, важно, чтобы Генсхема была полезной также и для демонстрации направлений технологического развития», – добавил Антон Рубцов.

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