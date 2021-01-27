А. Артамонов: В 2020 году мы оперативно подготовили для экстренного принятия законы о поддержке регионов в условиях пандемии

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий представил отчет о работе Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области представил на заседании палаты отчет Комитета СФ о работе за 2020 год.

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Сенатор сообщил, что в этот период, наряду с ранее запланированной деятельностью, Комитет СФ провел важную работу по оперативной подготовке для экстренного принятия Советом Федерации нескольких пакетов федеральных законов, предусматривающих бюджетные, налоговые и финансовые меры поддержки регионов, предпринимателей и граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

«Эти антикризисные меры были направлены на реализацию первоочередных задач, поставленных Президентом», — подчеркнул он.

Анатолий Артамонов указал, что дополнительно на реализацию Послания Президента Федеральному Собранию из федерального бюджета было выделено 1,8 триллиона рублей, большая часть которых была направлена в регионы, в том числе, на поддержку малоимущих семей с детьми, на обеспечение срочных мер в здравоохранении, включая вопросы оплаты труда медиков, на горячее питание школьников, денежное вознаграждение за классное руководство учителям и другие неотложные меры.

«Именно по инициативе нашего Комитета был расширен перечень субъектов, которые получают субвенцию на организацию питания школьников за счёт включения регионов-доноров. Объём выделяемых средств был увеличен на 34 миллиарда рублей на два года (15,1 миллиарда в 2021 году и 18,9 миллиарда в 2022 году), а по настоянию Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга школы получают эту помощь по мере готовности», — сказал парламентарий.

Анатолий Артамонов отметил, что работа Комитета СФ строилась во взаимодействии с Правительством, Государственной Думой, Счетной палатой и Банком России. Всего Комитет рассмотрел 227 федеральных законов. Под руководством Председателя СФ состоялись парламентские слушания о параметрах проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы. По переносу срока рассмотрения отчета об исполнении бюджета с осенней на весеннюю сессию разработан проект федерального закона о внесении соответствующих изменений в Бюджетный кодекс, который будет внесен Правительством в Государственную Думу в феврале этого года.

«В целях осуществления парламентского контроля за перераспределением бюджетных средств в 2020 году нами было принято решение о создании Комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований, в которую вошли по 7 представителей от обеих палат. Комиссией было рассмотрено более 500 документов».

Принятые поправки в Бюджетный кодекс позволили обеспечить устойчивое исполнение региональных бюджетов и отказаться от заимствований в коммерческих банках, сократить расходы на обслуживание госдолга, подчеркнул сенатор.

«Мы договорились с Министерством финансов, что политика в области межбюджетных отношений должна стимулировать стремление регионов к самодостаточности. Мы намерены завершить эту работу уже к следующему бюджетному циклу», — сказал парламентарий.

Он отметил, что близится к завершению работа, которую возглавлял сенатор Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области по совершенствованию регулирования производства и оборота алкогольной и табачной продукции.

В Комитете СФ продолжалась работа по совершенствованию законодательства в финансовой сфере. В 2020 году состоялись два заседания Совета по развитию финансового рынка, который возглавляет заместитель Председателя СФ Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

Комитет СФ рассмотрел большое количество обращений граждан. Среди них обращение многодетных семей в связи с невозможностью получения ими государственной поддержки в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Соответствующий закон уже готовится ко второму чтению в Думе, сказал Анатолий Артамонов.

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