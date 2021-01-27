А. Климов: Наша Временная комиссия подготовила в 2020 году пакет поправок в законодательство сугубо ответного и профилактического характера

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор представил отчет Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации о работе за 2020 год.

Член Комитета СФ по международным делам, председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края представил отчет Временной комиссии СФ о работе за 2020 год.

Смотрите также

«Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации провела за отчетный год шесть заседаний, в ходе которых были рассмотренные следующие основные вопросы о значении предложений по изменению текста российской Конституции для укрепления отечественного суверенитета, а также о попытках повлиять извне на наш конституционный процесс, об особенностях внешнего вмешательства в условиях пандемии коронавируса, включая замалчивание либо искажение сути российской помощи зарубежным странам, попавшим в сложную эпидемиологическую ситуацию, о создании Мониторинговой группы по противодействию вмешательству в российские региональные выборы 2020 года, об особенностях использования российских НКО и граждан для вмешательства из‑за рубежа в суверенные дела России», — проинформировал Андрей Климов.

Сенатор сообщил, что 15 июля 2020 года Комиссия представила Совету Федерации Ежегодный доклад (за 2019 г.). «Особое внимание в докладе было уделено разъяснению значения предложенных Президентом РФ дополнений в текст Конституции для укрепления российского суверенитета, а также предотвращению попыток извне извратить суть предлагаемых конституционных изменений. В Докладе были рассмотрены особенности внешнего вмешательства в суверенные дела РФ и ряда других государств в условиях пандемии коронавируса и проведен сравнительный анализ региональных выборов в Российской Федерации в 2017–2019 годы с точки зрения вмешательства извне».

Глава Временной комиссии СФ заострил внимание сенаторов на том, что члены сенаторской комиссии подготовили пакет поправок сугубо ответного, профилактического характера. «Ряд из них обрели силу закона еще в декабре 2020 года, а остальные, надеемся, вступят в силу в ближайшее время».

Андрей Климов также сообщил, что Комиссия формирует две рабочие группы. «Одна из них будет в постоянном режиме следить за реализацией уже вступивших в силу законов, инициированных нами в конце прошлого года. Вторая – вести постоянный мониторинг подготовки и проведения выборов в Государственную Думу с точки зрения угроз внешнего вмешательства в наш суверенный избирательный процесс».

«Работа нашей комиссии постоянно находилась в зоне внимания средств массовой информации и социальных сетей, мы постоянно знакомили коллег со своей работой. Соответствующий письменный отчет размещен в электронной базе Совета Федерации», — заключил Андрей Климов.

MIL OSI